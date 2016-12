Dieter Schröder wird Chef des DAK-Verwaltungsrates

Hamburg (ots) - Dieter Schröder, Diplom-Betriebswirt ausSachsen-Anhalt, wird Verwaltungsratschef der DAK-Gesundheit. DieMitglieder des Verwaltungsrates haben den 67-Jährigen auf ihrerletzten Sitzung des Jahres in Berlin zum neuen ehrenamtlichenKrankenkassenchef gewählt. Dieter Schröder ist bereits seit 20 Jahrenehrenamtlich im Verwaltungsrat aktiv, aktuell als Vorsitzender desFinanzausschusses. Er wird am 1. Januar 2017 das Spitzenamt von HansBender übernehmen, der insgesamt fast neun Jahre erfolgreich alsVerwaltungsratsvorsitzender der DAK-Gesundheit tätig war."Dieter Schröder hat in 22 Jahren als Geschäftsführer desWasserverbandes Stendal-Osterburg wertvolle Erfahrungen mit einemgroßen Versorgungsunternehmen gesammelt", kommentiert Hans Bender,bisheriger Vorsitzender des Verwaltungsrates, die Wahl. "Er wirdunsere Krankenkasse mit seiner konsensbezogenen Art entscheidendvoranbringen." Der Verwaltungsrat ist vergleichbar mit demAufsichtsrat eines Wirtschaftsunternehmens. Das Gremium wählt diehauptamtlichen Vorstandsmitglieder, entscheidet über Fusionen mitanderen Kassen, über den 21-Milliarden-Haushalt und die Satzung derKrankenkasse.Ab 1. Januar 2017 setzt sich die Spitze des Verwaltungsrates beider DAK-Gesundheit wie folgt zusammen: Dieter Schröder istVorsitzender, Horst Zöller stellvertretender Vorsitzender. IhreAmtszeit endet im September 2017. Dann konstituiert sich nach derSozialwahl 2017 ein neuer Verwaltungsrat, der den Vorsitz neubestimmt. Informationen zur Sozialwahl veröffentlicht dieKrankenkasse unter www.dak.de/sozialwahl im Internet.Pressekontakt:DAK-GesundheitPressestelleTelefon: 040/2396-1409E-Mail: presse@dak.deOriginal-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuell