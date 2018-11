Dieter Nuhr und Torsten Sträter machen sich für Schulbildung in Afrika stark (FOTO)

--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/PghAXl--------------------------------------------------------------Düsseldorf (ots) -Dieter Nuhr und Torsten Sträter haben sich in Düsseldorf fürSchulbildung in Afrika stark gemacht. Am Dienstagabend traten dieKabarettisten, beide Botschafter der SOS-Kinderdörfer weltweit, beider Spendengala "Nu(h)r für SOS" im Lofthaus in Düsseldorf auf.50.000 Euro sind am Ende für das SOS Hermann Gmeiner InternationalCollege in Ghana, zusammengekommen. Das College ist für begabte, aberhäufig mittellose afrikanische Jugendliche. Der Abend wurde von derbekannten TV-Moderatorin Verena Wriedt moderiert.In ihrer Funktion als Kabarettisten und Comedians brachten Nuhrund Sträter die Zuschauer zum Lachen - als Botschafter derHilfsorganisation regten sie zum Nachdenken an: "In Afrika istBildung ein Privileg, keine Selbstverständlichkeit wie bei uns inDeutschland, deshalb unterstütze ich SOS", sagte Nuhr. Auch Sträterbetonte: "Es ist wichtig, dass wir dauerhaft Hilfe zur Selbsthilfeleisten, um Afrika voranzubringen."Pressekontakt:Boris BreyerMedienkommunikationSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell