Dieter Nuhr startet Spendenaktion für arme Kinder in Bolivien (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Dieter Nuhr hat in Düsseldorf eine Online-Spendenaktion für armeKinder in Bolivien gestartet. Nuhr ist seit Jahren Botschafter derSOS-Kinderdörfer weltweit und hatte sich im vergangenen Jahr dieHilfsprojekte der Organisation vor Ort selbst angesehen. "Es istwichtig, dass wir dauerhaft Hilfe zur Selbsthilfe leisten", sagteNuhr. "Und da sind die SOS-Kinderdörfer nicht nur kompetent, sondernauch extrem effektiv". Bereits bei der Spendengala "Nu(h)r für SOS"am Dienstagabend im Theater der Träume in Düsseldorf kamen 20.000Euro für die Hilfsprojekte in Bolivien zusammen. Mehr soll durch dieOnline-Spendenaktion auf www.meine-spendenaktion.de zusammenkommen.