Dieter Kempf als BDI-Präsident wiedergewählt

Berlin (ots) -- Zweite Amtszeit beginnt am 1. Januar 2019- BDI-Präsidium neu besetztDie Mitgliederversammlung des Bundesverbands der DeutschenIndustrie (BDI) hat Dieter Kempf am Montag in Berlin in geheimerAbstimmung als BDI-Präsident wiedergewählt. Der 65-Jährige trittseine zweite zweijährige Amtszeit als BDI-Präsident am 1. Januar 2019an. Kempf hat dieses Amt Anfang 2017 übernommen.Den Lebenslauf finden Sie hier.https://bdi.eu/media/bdi/mitarbeiter/CV/CV_BDI_Dieter_Kempf_de.pdfIm Rahmen der Mitgliederversammlung wurden außerdem dieBDI-Vizepräsidenten und die weiteren Präsidiumsmitglieder für dieAmtszeit 2019/2020 gewählt:BDI-Präsident 2019/2020:Prof. Dieter KempfBDI-Schatzmeisterin & Vizepräsidentin 2019/2020:Ingeborg Neumann, Peppermint Holding GmbHBDI-Vizepräsidenten 2019/2020:(in alphabetischer Reihenfolge):Prof. Thomas Bauer, BAUER Aktiengesellschaft Achim Berg, FlixbusMobility GmbH Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann, Salzgitter AGUlrich Grillo, Grillo-Werke AG Bernhard Mattes, Verband derAutomobilindustrie e.V. (VDA) Hans Van Bylen, Henkel AG & Co. KGaACarl Martin Welcker, Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG MichaelZiesemer, Endress+Hauser AGWeitere BDI-Präsidiumsmitglieder 2019/2020: (in alphabetischerReihenfolge):Dr. Dominik von Achten, HeidelbergCement AG Dr. HannesAmetsreiter, Vodafone Deutschland GmbH Dr. Frank Appel, Deutsche PostAG Martin Bachmann, Wintershall Holding GmbH Werner Baumann, Bayer AGHubertus von Baumbach, C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG Dr. OlafBerlien, OSRAM Licht AG Dr. Martin Brudermüller, BASF SE Dr.-Ing.Rainer Dulger, ProMinent GmbH Dr. Thomas Enders, AIRBUS GroupFranz-Peter Falke, FALKE KGaA Dr. Erwin Flender, MAGMAGießereitechnologie GmbH Dr.-Ing. Michael Fübi, TÜV Rheinland AGAlfred Gaffal, Wolf GmbH Andreas J. Goss, thyssenkrupp Steel EuropeAG Claus Günther, Diehl Defence Holding GmbH Matthias Hartmann, IBMDeutschland GmbH Dr. Wolfang Heer, Südzucker AG Dr. Frank Heinricht,SCHOTT AG Dipl.-Ing. Sabine Herold, DELO Industrie Klebstoffe GmbH &Co. KGaA Timotheus Höttges, Deutsche Telekom AG Dr. Martin Iffert,TRIMET Aluminium SE Dr. Hans-Toni Junius, C. D. Wälzholz KG SybilleKaiser, Porzellanfabrik Hermsdorf GmbH Joe Kaeser, Siemens AGDipl.-Wirtsch.-Ing. Arndt G. Kirchhoff, KIRCHHOFF Holding GmbH & Co.KG Michael Kleinemeier, SAP SE Peter Kurth, BDE - Bundesverband derDeutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V. WolfgangLanghoff, BP Europa SE Dr. Burkhard Lohr, K+S Aktiengesellschaft Dr.Richard Lutz, Deutsche Bahn AG Dr. Frank Mastiaux, EnBW EnergieBaden-Württemberg AG Dr. Andreas Mattner, ECE Projektmanagement GmbH& Co. KG Prof. Dr. Hagen Pfundner, Roche Pharma AG Dipl.-Ing.Klaus-Dieter Rennert, Hitachi Power Europe GmbH Dr. Helmar Rendez,LEAG Dr. Till Reuter, KUKA AG Klaus Rosenfeld, Schaeffler AG WinfriedSchaur, UPM Paper ENA Dr. Ing. Rolf Martin Schmitz, RWE AG Dr. StefanSchulte, Fraport AG Carsten Spohr, Deutsche Lufthansa AG Dr. JohannesTeyssen, E.ON SE Bettina Würth, Adolf Würth GmbH & Co. KG Dr. DieterZetsche, Daimler AGHauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums:Dr. Joachim LangHauptgeschäftsführer, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.