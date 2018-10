Hamburg (ots) - Auch ein Pop-Titan hat Figurprobleme: Nachdem sichDieter Bohlen nicht mehr wohl in seiner Haut fühlte, speckte er ab.Jetzt verrät der Jury-Boss von "Das Supertalent" exklusiv in Closer(EVT 2.10.), wie er seine überschüssigen Kilos losgeworden ist."Schon früher habe ich von meinen Eltern zur Belohnung Süßigkeitenbekommen", gibt Dieter Bohlen zu. "Und ich habe mal gelesen, dassSchokolade ähnliche Glücksgefühle auslöst wie verliebt sein. Deshalbwar das für mich immer okay. Lange Zeit war ich eine regelrechteSchokoladen-Vertilgungsmaschine. Aber ich wurde wirklich immerträger. Und ich wollte nicht, dass ich vorm Spiegel morgens aussehewie ein Sack Kartoffeln."Also begann der Pop-Titan, sich mit Fitness auseinander zu setzen.Er las jede Menge Bücher über Ernährung und Sport, filterte für sichdas wichtigste heraus. Sein persönliches Ziel: der Show-LegendeJohannes "Jopi" Heesters nachzueifern. "Er war im hohen Alter nochecht fit, Respekt! Ich würde auch sehr gerne alt werden und fit sein.Gesundheit ist das Größte, aber auch das gibt es nicht umsonst, dafürmuss man schon etwas tun."Bohlen zog seine Transformation konsequent durch: sechsmalwöchentlich Rad fahren, laufen gehen oder im hauseigenenFitness-Studio trainieren steht nun bei ihm auf dem Plan. Dafür stehter sogar vor seinen schulpflichtigen Kindern auf, teilweise um fünfUhr morgens. Und mehr noch: "Ich habe außerdem Zuckerkonsum nahezukomplett eingestellt. Cola oder dickflüssige Säfte gibt's bei mirnicht mehr. Und so verlor ich in sechs Wochen mehr als elf Kilo.Heute mach ich 10-Kilometer-Läufe, wobei ich die letzten Abschnittesogar mit 16 Stundenkilometern laufen kann. Mein Arzt attestierte dasbeste Blutbild, das ich je hatte, und ich habe mich mit 25 Jahrennicht fitter gefühlt."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 41/2018, EVT 2.10.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon:040/3019-2550.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell