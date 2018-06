Hamburg (ots) - Privat wie nie zeigt sich Dieter Bohlen neuerdingsauf Instagram. Schon wenige Stunden nachdem der Account online ist,zählt er über 220.000 Follower. Im exklusiven Closer-Interview (EVT.27.6.) verrät der Pop-Titan, welche Rolle seine Carina (34) bei derEntscheidung spielte.Ein brandneuer Instagram-Account steht Dieter Bohlen zurVerfügung. Was er darauf mit seinen Followern teilen wird? "Vieleswas ich so mache", sagt der Pop-Titan. "Damit die Fans mal Einblickbekommen, was so hinter den Kulissen passiert. Es liegen ja wieder'Das Supertalent' und 'DSDS' vor mir. Da gibt es bestimmt vieles zuberichten, aber natürlich auch, was ich sonst so mache." Auch privateEinblicke wird Bohlen auf seinem Kanal geben, zum Beispiel mitPartnerin Carina. "Carina und ich machen ja eigentlich alleszusammen. Sie ist immer dabei, stärkt mir den Rücken und hilft echtbei allen Sachen mit. Das kam in der Vergangenheit oft völlig falschrüber. Das nervt dann natürlich, wenn Leute über ein Verhältnisdiskutieren, von dem sie gar keine Ahnung haben. Das wird jetztanders", verspricht er. Partnerin Carina unterstütze ihn auch beiseinem Instagram-Start. "Sie sagte, ich solle es machen, und fand esgut. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht." Ansonsten ist Carinakaum vor der Kamera zu sehen. Bohlen: "Sie hält sich in derÖffentlichkeit zurück. Aber hinter den Kulissen macht sie unfassbarviel für mich. Zum Beispiel mich lieb haben." Unterstützung beiseinem Instagram-Start bekam Dieter Bohlen von einigen seinerPromi-Freunde. "Allen voran Pietro und Kay One bin ich da echtdankbar. Aber auch über den Support von Sylvie Meis habe ich michsehr gefreut."Mit einer solchen gewaltigen Resonanz auf seinen Instagram-Kanalhätte Bohlen niemals gerechnet. Influencer möchte er trotzdem nichtwerden. "Ich dachte eigentlich, ich komponiere mich so durchs Leben.Aber das hier macht echt Spaß. Aber Influencer? Nö! Höchstens mal 'neInfluenza, aber dann nehme ich Hustensaft. Dann passt's!", sagt derPop-Titan und lacht.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 27/2018, EVT 27.6.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, Angela Meier-Jakobsen, Telefon:040/3019-2550.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 88natja.rieber@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, übermittelt durch news aktuell