Hamburg (ots) -Seit 15 Jahren sind der Pop-Titan und sein Bodyguard einunschlagbares Team - beruflich wie privat. Im exklusivenCloser-Interview (EVT 01.11.) sprechen beide über ihre Freundschaft.In den letzten Jahren hat der durchtrainierte Zacko denPop-Titanen schon aus einigen brenzligen Situationen gerettet. Auchbei den "DSDS"-Dreharbeiten war Zackos helfende Hand zur Stelle:"Durch eine Unachtsamkeit bin ich mit meinem Drehstuhl vom Podest derBühne geflogen. Und wer war da, um mich aufzufangen? Dreimal könntihr raten", erzählt Dieter.Der tätowierte Bodyguard gehört für Bohlen fast zur Familie undpasst manchmal sogar auf dessen Kinder auf. "Wir können uns immeraufeinander verlassen und haben schon so viel zusammen erlebt", sagtZacko.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 45/2017, EVT 01.11.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, David Holscher, Telefon:040/3019-2561.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell