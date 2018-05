Dieses Zitat von Elon Musk muss jeder Investor hören

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Teslas (WKN:A1CX3T) vierteljährliche Telefonkonferenzen fallen aus der Norm — sie sind wirklich interessant. Das erste Quartal 2018 enttäuschte nicht: CEO Elon Musk sprach über eine unhandliche Maschine an der Produktionslinie, die er „Fluffer Bot“ bezeichnete, verwendete komische Wörter und löste Kontroversen aus, indem er die Wall-Street-Analysten entließ und die Fragen und Antworten an den YouTube-Kanalbetreiber Galileo Russell übergab.

Einer der interessantesten Momente der Konferenz war, als Russell Musk fragte, warum Teslas Ladestationen-Infrastruktur nicht als Wettbewerbsvorteil gegen andere Autohersteller genutzt wird. Musks Antwort lautete:

Erstens halte ich das für lahm. Es ist auf eine nette Art und Weise malerisch. Wenn deine einzige Verteidigung gegen eindringende Armeen ein wirtschaftlicher Schutzgraben ist, wirst du nicht lange durchhalten. Entscheidend ist das Tempo der Innovation. Das ist der grundlegende Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit.



Musks Aussage ist, auch wenn sie leichtfertig erscheint, eine wertvolle Lektion für die Investoren.

Was ist ein Schutzgraben?

So wie ein Burggraben in früheren Zeiten Schutz für die Burg bot, bezeichnet ein „Wirtschaftsgraben“ einen Wettbewerbsvorteil, den ein Unternehmen gegenüber seinen Mitbewerbern hat. Dinge wie preiswerte Produkte oder Dienstleistungen, Benutzerfreundlichkeit oder Markenbekanntheit können einen schützenden Graben für ein Unternehmen schaffen. Einige klassische, aber nicht mehr relevante Beispiele sind Walmart (WKN:860853), Coca Cola (WKN:850663) und IBM (WKN:851399).

Die Zeiten ändern sich jedoch, und Gräben — bzw. Wettbewerbsvorteile — verlieren ihre Wirksamkeit (frage doch die oben genannten Unternehmen). Es kann sein, dass sich Verbrauchertrends verschieben, sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern oder Wettbewerber einen anderen Weg finden. Musk spielt auf den letzten Punkt an. Kurzum lautet das Argument, dass in der heutigen Geschäftswelt und in absehbarer Zukunft Angriff die beste Verteidigung ist. Unternehmen, die sich darauf konzentrieren, das zu erhalten, was sie bereits haben, werden schnell von der Konkurrenz überrannt. Doch jene Unternehmen, die schneller als alle anderen innovativ sein können, brauchen überhaupt keinen Graben.

Warren Buffett, der Mann, der von solchen Gräben profitiert hat, stellt hier die Ausnahme. Buffett hat einige Tochterunternehmen von Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2)(WKN:854075) wie die Versicherungsgesellschaft GEICO und See’s Candies angeführt.

Um nicht übertroffen zu werden, sagte Musk, dass auch er ein Süßigkeitenunternehmen gründen würde.

Zeit, den Graben neu zu erfinden?

Spaß beiseite (obwohl Musk sagte, dass das mit der Süßigkeitenfirma ernst gemeint war), dies ist eine wichtige Überlegung für die Investoren. Es gibt viele Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen, und die Investoren können vom Besitz solcher Aktien profitieren. Aber darauf allein sollte man sich nicht ausruhen. Das Tempo der technologischen Innovation und der sich wandelnden Konsumaktivitäten hat ein Umfeld geschaffen, in dem Disruptionen eine starke Kraft sind. Als Beispiel seien hier die Top-10-Unternehmen des S&P 500-Index vor einem Jahrzehnt im Vergleich zu heute genannt.

Diese Liste ändert sich von Jahr zu Jahr und zeigt auch nicht das ganze Bild. Es gibt Hunderte anderer Unternehmen, die vor einem Jahrzehnt einen Bruchteil ihrer gegenwärtigen Größe hatten oder überhaupt nicht existierten, doch jetzt auf jedermanns Radar sind — wie auch Tesla. Dennoch verdeutlicht es eines: Die Innovation ist zum stärksten Instrument geworden, um Wachstum zu erzielen und Wettbewerber abzuwehren. Deshalb sind die Unternehmen, die derzeit an der Spitze dieser Liste stehen, nach wie vor als Innovatoren bekannt, die auf der Suche nach dem nächsten großen Ding in der Geschäftswelt sind.

Das bedeutet nicht, dass Gräben tot sind; sie sind auch nicht „lahm“. Vielmehr ist es an der Zeit, dass die Investoren überdenken, was eine vertretbare Position ist. Es geht darum, innovativ zu sein, bevor ein Emporkömmling es zuerst tut.

