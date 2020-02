Dieses Unternehmen baut die nächste Ära von Rechenzentren

Weitere Suchergebnisse zu "Hewlett Packard Enterprise":

Vor einem Jahrzehnt war die Vernetzung via Software bloß eine Idee.

Traditionelle Netzwerk- und Rechenzentrums-Hardware-Player wie Cisco (WKN: 878841) und das Unternehmen, das sich schließlich in Hewlett Packard Enterprise (WKN: A140KD) umbenennen sollte, räumten ein, dass Software eine kleine Rolle spielt, und sie glaubten nicht, dass Software jemals vorprogrammierte Hardware als Rückgrat solcher Technologien verdrängen würde.

Seitdem hat sich viel getan. Cisco hat schließlich, wenn auch etwas widerwillig, eine Netzwerktechnologie eingeführt, die den Netzwerkbetreibern die Flexibilität bei der Wahl ihrer eigenen Software ermöglicht, während HPE softwaredefinierte Netzwerke zu einem wichtigen Teil seiner einzigartigen hybriden Cloud-Lösung gemacht hat, die öffentliche und private Netzwerke miteinander verbindet.

Und das ist gerade noch rechtzeitig geschehen. Während der Markt für softwaredefinierte Rechenzentren heute einen Wert von 40 Mrd. US-Dollar pro Jahr hat, wird er nach der jüngsten Schätzung von Global Market Insights bis 2026 einen Wert von 235 Mrd. US-Dollar erreichen. Das ist fast eine Versechsfachung in nur sechs Jahren und entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 30 %.

Von allen Möglichkeiten, sich der Bewegung anzuschließen, sind jedoch bekannte Namen wie Hewlett Packard Enterprise und Cisco vielleicht nicht die richtigen. Vielmehr könnte sich ein etwas unbekanntes Unternehmen namens VMware (WKN: A0MYC8) als die erste Wahl in diesem schnell wachsenden Bereich erweisen.

Software treibt den Wandel voran

Der Begriff „software-definierte Rechenzentren“ ist so etwas wie eine weit gefasste, allumfassende Kategorisierung, die die Infrastruktur hinter allem umfasst, vom Cloud-Computing über das Internet der Dinge bis hin zu den riesigen Serverfarmen, die für die künstliche Intelligenz benötigt werden.

Früher wurden sie durch dedizierte Komponenten betrieben und durch physische Switches und Router miteinander verbunden. Zunehmend kann jedoch gerätediagnostische Software diese Aufgabe ebenso gut, wenn nicht sogar besser als die Hardware erfüllen.

Dieser Ansatz ermöglicht auch eine größere Austauschbarkeit. Hardware, die von Grund auf für die Ausführung einer bestimmten Aufgabe innerhalb eines Netzwerks entwickelt wurde, funktioniert oft nur mit einer engen Palette kompatibler Komponenten. Aber Software kann diese Komponenten – aus der Ferne – programmieren und umprogrammieren, um die Kompatibilität mit einer breiten Palette von Hardware zu gewährleisten. Daher sind diese Systeme oft billiger zu bauen und billiger zu verwalten.

Unternehmen, die solche zentralisierten Kommunikationsstandorte besitzen und betreiben, haben das nicht immer für möglich gehalten, und die Unternehmen, die es taten, haben die Idee noch immer nur langsam übernommen. Abgesehen davon, dass es sich um einen teuren Wechsel und eine Unterbrechung des laufenden Betriebs handelt, waren die Betreiber von Rechenzentren nicht davon überzeugt, dass sie solche Systeme auch in Zukunft unterstützen können. Der Wachstumsausblick von Global Market Insights besagt, dass all diese Bedenken ausreichend abgeklungen sind.

Warum VMware?

Nicht falsch verstehen: Hewlett Packard Enterprise und Cisco sind beides noch immer beeindruckende Namen, die einen Großteil des erwarteten Wachstums erobern werden. Beide sind jedoch Nachzügler.

VMware war einer der Namen, die die Bewegung für softwaredefinierte Netzwerke in Gang gesetzt haben, indem sie eine solche Software noch vor der Übernahme von Nicira im Jahr 2012 entwickelt haben – eine Wette über 1,26 Mrd. US-Dollar auf ein Unternehmen im Bereich der softwaredefinierten Netzwerke, das zu diesem Zeitpunkt noch keine Kunden hatte. VMware nutzte Nicira und die darauffolgenden Geschäftsabschlüsse sowie weitere interne Entwicklungen effektiv, um diesen Vorsprung in der Zwischenzeit aufrechtzuerhalten.

Und es legt die Messlatte weiter nach oben. Ende letzten Jahres stellte das Unternehmen beispielsweise seinen NSX Load Balancer vor, der Netzbetreibern hilft, die Datenlast besser zu verteilen, die sonst ihre Systeme überlasten könnte, wenn sie nicht gleichmäßig verteilt wird.

Ende letzten Jahres brachte VMware außerdem eine VeloCloud-Markenlösung auf den Markt, die Netzbetreibern eine so genannte Hyperskala-Weitbereichs-Netzwerklösung (WAN) bietet.

Diese Plattform kann allein durch den Einsatz von Software Zehntausende von gleichzeitigen Benutzerverbindungen aufnehmen. Es handelt sich um eine leistungsstarke Lösung, da sie den Bedarf an Hardware, die all diese Verbindungen ständig bedienen kann, unabhängig davon, ob sie zu diesem Zeitpunkt tatsächlich genutzt werden oder nicht, aufhebt. Ergo ist sie kostengünstiger zu installieren und zu verwalten als eine hardwarezentrierte Lösung.

Zum Zeitpunkt der Einführung gab es für Netzbetreiber nichts Vergleichbares zur VeloCloud-Lösung.

Für den durchschnittlichen Investor oder Laien wird die Erklärung der Technologie wahrscheinlich wenig bedeuten. Dies allerdings wird für Aufmerksamkeit sorgen: VMware erhielt die höchste Auszeichnung von Gartner unter den WAN Edge Infrastructure-Unternehmen des Jahres 2019.

Das heißt, kein Unternehmen, einschließlich HPE und Cisco, wurde in Bezug auf die Vision von VMware für Edge-Netzwerklösungen oder in Bezug auf die Fähigkeit, diese Vision den Endanwendern zu vermitteln, höher bewertet. VMware hat zudem bei Gartners Blick auf hyper-konvergierte Infrastrukturunternehmen sehr gut abgeschnitten und in der Gartner-Bewertung 2019 von einheitlichen Endpunkt-Management-Tools außerordentlich gut abgeschnitten. Irgendetwas macht das Unternehmen ganz klar richtig.

Die Fähigkeiten werden bereits unter Beweis gestellt

Die jährlichen Bewertungen von Gartner müssen oft mit Vorsicht betrachtet werden. Die Bewertungen basieren auf den Erfahrungen der Kunden und nicht auf den Möglichkeiten der Investoren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Unternehmen, das viel Geld verbrennt und verliert, in Gartners Bewertungsrahmen einen hohen Rang einnimmt.

Bei VMware ist das jedoch nicht der Fall. Tatsächlich unterstreicht die beständige Rentabilität von VMware die Stärke seiner Position innerhalb des Marktes für softwaredefinierte Netzwerke.

Gleiches gilt für das beständige Wachstum, wobei für dieses und das nächste Jahr ein zweistelliges Wachstum erwartet wird.

Da die Ära der softwaredefinierten Rechenzentren gerade eingeläutet wird, unterschätzen Investoren möglicherweise, was dieses noch nicht ganz so bekannte Unternehmen für eine große Chance hat.

The Motley Fool empfiehlt Aktien von VMware. James Brumley besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 16.1.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

