Dieses Parfum macht Sie in EINER Sekunde 6 Jahre jünger / Atemberaubender Verjüngungseffekt - Wissenschaftler liefern Beweise (FOTO)

Aachen (ots) -Es ist die Parfum Revolution der letzten Jahre. DasKosmetikunternehmen Biotulin aus Deutschland hat ein Eau de Parfumentwickelt, welches sich an Studien renommierter Wissenschaftlernorientiert. Diese Sprühkunst macht Sie in EINER Sekunde 6 Jahrejünger.Das Eau de Parfum ART. nutzt hierbei geschickt die Psychologie derDüfte. Grundlage bei der Entwicklung waren die Studien desGeruchsforschers Alan Hirsch. Dieser fand heraus, dass der Duft vonZitrusfrüchten, beispielsweise der von einer rosa Grapefruit,Menschen bis zu 6 Jahren jünger erscheinen lässt.Dieses Spiel von Wahrnehmungen nutzt das Eau de Parfum ART. DieParfumeure von ART. haben die Ergebnisse von Alan Hirsch bei derEntwicklung berücksichtigt. Über 250 unterschiedliche Geruchsstoffeergeben die unverwechselbare Mischung, die den Duft so einzigartigmacht.Ein hochwertiges Eau de Parfum ist wie ein anspruchsvollesKunstwerk. Eine komplexe Mischung aus Eindrücken aufunterschiedlichen Ebenen. Daher zählte bei der Entwicklung von ART.nicht nur atemberaubende Verjüngungseffekt, sondern auch einunverwechselbarer Flacon.Jeder Flacon ist ein Unikat mit insgesamt 100 verschiedenenMotiven. Die Kunstwerke entstehen alle in liebevoller Handarbeit inDeutschland. Mal sind es provokante Motive, mal sind es Motive ausdem täglichen Leben.Mehr Informationen über den Duft von ART. und über die einzelnenMotive der Flacons finden Sie unter: www.biotulin.artPressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 1252076 Aachen0241-53106365info@biotulin.deOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell