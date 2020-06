Dieses “Geheimnis” kann helfen, an der Börse eine Million zu verdienen

An der Börse eine Million zu verdienen, erfordert harte Arbeit. Aber je mehr man sich bemüht, desto schneller wird man auch anständige Ergebnisse erzielen.

Ich schätze, wir müssen studieren, üben, bewerten, anpassen und das Ganze immer wieder wiederholen, um diese Million zu bekommen. Wenn wir das tun, kann sich eine kontinuierliche Aufwärtsspirale bilden, die zu einer immer besseren Ausführung unserer Bemühungen auf dem Aktienmarkt führt. Wenn wir so weitermachen, dann haben wir eine größere Chance, uns an einige Gewinntitel zu klammern, die uns zu dieser “magischen” siebenstelligen Summe bringen können.

Dabei können wir uns Inspiration von Leuten holen, die nicht nur eine Million, sondern viel, viel mehr verdient haben.

Den eigenen Anlagestil entwickeln

Mein Anlagestil begann sich zu entwickeln, als ich Ende der 1990er Jahre ein Exemplar von Mary Buffetts Buch Buffettology in die Hand nahm. Zu dieser Zeit leitete ich mein eigenes Unternehmen, und das Buch inspirierte mich dazu, das zugrunde liegende Geschäft zu verändern. Dabei halfen mir Warren Buffetts Investitionsprinzipien, das Unternehmen profitabler zu machen, und führten zu einem Verkauf desselben. Auf diese Weise habe ich das Kapital für Investitionen an der Börse erhalten.

Das Buch lehrte mich den Unterschied zwischen dem, was Buffett als rohstoffähnliche Unternehmen bezeichnet, und den Unternehmen, die ein ausgezeichnetes oder Verbrauchermonopol haben. Erstere tendieren dazu, keine Preissetzungsmacht zu haben, und letztere neigen dazu, sich profitabler Marktnischen und starker Marken zu erfreuen. Mit diesen Informationen bewaffnet, erzielte ich also gemischte Investitionsergebnisse an der Börse. Doch schon bald entdeckte ich Benjamin Grahams klassischen Wälzer Der intelligente Investor. Das Buch gab mir eine gute Grundlage dafür, wie man einen Aktienkurs erkennt, der das zugrunde liegende Geschäft falsch bewertet. Ich würde jedem ernsthaft interessierten Investor empfehlen, sich durch die Seiten des Buches zu wühlen. Dort findet sich eine gute Grundlage für Basiswertinvestitionen.

Warren Buffett und seine wichtigsten Lehren

Doch die Vertiefung in Buffetts Methoden führte mich zu seinen Aktionärsbriefen. Sie enthüllen, dass er anders investiert als Graham. Bereits in den 1960er Jahren ging er davon ab, einfach nur billige Aktien zu kaufen. Heute legt er viel mehr Wert auf die Qualität des zugrunde liegenden Geschäfts. In der Zwischenzeit kamen mir weitere Erkenntnisse, als ich Peter Lynchs Bücher One Up on Wall Street und Beating the Street las, genau wie Jim Slaters Buch Das Zulu-Prinzip.

Zu diesem Zeitpunkt verfügte ich bereits über gute Kenntnisse in der Anlagestrategie und begann, diese mit Techniken aus der Welt des Aktienhandels zu überlagern. Richard Farleigh geht davon aus, dass Handel und Investitionen im Laufe der Zeit immer enger miteinander verknüpft werden. Die Erkenntnisse, die ich im Buch Taming the Lion entdeckt habe, waren nützlich.

In den letzten Jahren habe ich viel von Mark Minervini gelernt, der Bücher wie Trade Like a Stock Market Wizard und andere geschrieben hat. Genau wie bei jedem neuen Buch über Investitionen, das ich studiert habe, sind meine Erträge an der Börse aufgrund der gewonnenen Einsichten gestiegen.

Je nach Ausgangslage kann es ein ehrgeiziges Ziel sein, eine Million aus Aktien zu erzielen. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen einen Ansatz des lebenslangen Lernens in Bezug auf die Anlagestrategie brauchen und diesen mit der Erfahrung an den Märkten kombinieren sollten, um das Ziel zu erreichen.

Dieser Artikel wurde von Kevin Godbold auf Englisch verfasst und am 25.05.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

