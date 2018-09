Unterföhring (ots) -17. September 2018. Bis(s) zum letzten Mal: Ein Jahr nach dem Endevon "Vampire Diaries" müssen sich Fans der Serie nun auch von ihrenLieblingen aus dem Spin-Off "The Originals" verabschieden. DieUrvampire starten am 20. September 2018, um 20:15 Uhr, auf sixx indie finale fünfte Staffel. Doch Serienschöpferin Julie Plec gehenglücklicherweise noch lange nicht die Ideen aus: Sie arbeitet geradean einem weiteren Spin-Off namens "Legacies". Darin soll es um denAlltag in der von "Vampire Diaries"-Charakter Alaric (Matt Davis)gegründeten "Salvatore School For the Young And Gifted" gehen. Hope(Danielle Rose Russell), bekannt aus "The Originals", wird eine derzentralen Figuren sein. Doch bevor der Ableger überhaupt in den USAan den Start geht, feiert sixx die 13 finalen Folgen "The Originals"als Deutschlandpremiere in der Mystery Night. Daneben hält der Abendaußerdem noch die vierte Staffel von "iZombie" (21:15 Uhr) und diedritte Staffel von "The Magicians" (22:05 Uhr) in Doppelfolgenbereit.Fünf Fakten über die fünfte Staffel "The Originals":1. Die finale Staffel spielt sieben Jahre nach den Ereignissen dervierten Staffel.2. Die Familie Mikaelson musste New Orleans verlassen, um die Stadtund sich selbst vor der dunklen Macht des Hollow zu beschützen.3. Hope (erstmals gespielt von Jungschauspielerin Danielle RoseRussell) wächst in der Obhut ihrer Mutter Hayley (Phoebe Tonkin) undihrer Tante Freya (Riley Voelkel) auf. Zu ihrem Vater Klaus (JosephMorgan) besteht seit Jahren kein Kontakt.4. Eine der Hauptfiguren aus "Vampire Diaries", Caroline Forbes(Candice King), wird in der finalen Staffel eine wichtige Rollespielen.5. Eine Tragödie zwingt die Geschwister Klaus, Elijah (DanielGillies), Rebekah (Claire Holt) und Kol (Nathaniel Buzolic), nach NewOrleans zurückzukehren - und entfesselt eine dunkle und gefährlicheMacht ...Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja SchlüterKommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7 ∙ D-85774Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-7281 Nadja.Schlüter@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comBildredaktionKira Mindermann Tel. +49 (89) 9507-7299Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Dr. Martin Emele,Katja Hofem, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: UnterföhringHRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell