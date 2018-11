Dieser einfache Trick kann helfen, über 30 % mehr zu sparen

Nimm dir einen Moment Zeit und male dir deinen idealen Ruhestand aus. Vielleicht sitzt du am Strand mit den Zehen im Sand und trinkst ein kaltes Getränk. Vielleicht besuchst du deine Enkelkinder jedes Wochenende. Oder vielleicht reisen du und dein Ehepartner in ferne exotische Länder und ihr lebt das Leben, von dem du immer geträumt hast.

Hast du ein klares Bild davon, wie deine 60er, 70er und 80er aussehen sollen? Gut – denn das bedeutet, dass du jetzt auf dem Weg bist, etwa 30 % mehr für den Ruhestand zu sparen.

Das ist eigentlich ganz einfach, so ein aktueller Bericht der Capital Group. Die Forscher teilten die Teilnehmer in zwei Gruppen ein. Die erste Gruppe wurde gebeten, sich vorzustellen, wie ihre späteren Jahre aussehen sollten, um dann zu bestimmen, wie viel Prozent ihres Gehalts sie für ihre Pensionskasse sparen würde, während die zweite Gruppe nur gefragt wurde, wie viel sie für den Ruhestand sparen wolle. Im Durchschnitt sagten diejenigen, die sich ihren idealen Ruhestand vorgestellt hatten, dass sie 31 % mehr sparen wollten als diejenigen, die einfach gefragt wurden, wie viel sie sparen wollten.

Das ist eine gute Nachricht für diejenigen, denen es schwer fällt, für den Ruhestand Geld zurückzulegen. Die meisten Menschen sind mit konkurrierenden finanziellen Prioritäten konfrontiert, von Wohnen über Gesundheitsversorgung bis hin zu monatlichen Rechnungen. Der Ruhestand wird oft in den Hintergrund gedrängt, weil er keine unmittelbaren Kosten verursacht. Aber sobald du das Rentenalter erreicht hast und feststellst, dass du nicht genug gespart hast, um bequem zu leben, ist es zu spät, etwas dagegen zu unternehmen.

Um dieses Szenario zu vermeiden, ist es entscheidend, sich Ziele zu setzen und das Ziel im Auge zu behalten – in diesem Fall den perfekten Ruhestand.

Schritt 1: Mach dir ein Bild von deinen täglichen Ausgaben

Jeder will einen bequemen und angenehmen Ruhestand, aber es ist schwer, die Kosten zu bestimmen, wie genau „bequem“ aussieht.

Beginne, indem du alle deine notwendigen Ausgaben auflistet und festhältst, wie viel sie kosten werden. Dazu gehört alles, von der Wohnung über Lebensmittel bis hin zu Autozahlungen und alles andere, was du brauchst, um durchzukommen. Viele dieser Kosten werden ähnlich sein wie das, was du jetzt bezahlst, sodass sie möglicherweise nicht viel Rätselraten erfordern und du auf eine recht genaue Schätzung dessen kommen dürftest, was du im Ruhestand bezahlen wirst. Andere Ausgaben (wie z. B. deine Gesundheitskosten) werden sich wahrscheinlich mit zunehmendem Alter erhöhen, sodass du möglicherweise nicht vorhersagen kannst, was du im Ruhestand in diesen Bereichen ausgeben wirst. Gehe lieber auf Nummer sicher und plane mehr ein, als du glaubst, zu benötigen.

Sobald du alle diese Zahlen hast, addiere sie, um zu sehen, wie viel du jedes Jahr benötigst. Das kann dir möglicherweise nicht den idealen Ruhestand ermöglichen, es ist aber das absolute Minimum, das du benötigen wirst, um über die Runden zu kommen.

Schritt 2: Berechne deine Freizeitausgaben

Als Nächstes finde heraus, was du erwartest, im Ruhestand zusätzlich auszugeben. Wenn du nicht planst, etwas anderes zu tun, als du es jetzt tust, wird das einfach sein – du wirst wahrscheinlich jedes Jahr nach der Pensionierung ungefähr das Gleiche ausgeben wie du es jetzt tust, während du arbeitest. Aber wenn du planst, einen üppigeren Lebensstil mit Reisen, neuen Hobbys oder teuren Abenden in der Stadt zu führen, musst du dein Budget anpassen.

Du musst nicht bis auf den letzten Cent planen, aber du solltest eine realistische Vorstellung davon haben, wie viel all das kosten wird. Lass uns die Zahlen für das heraussuchen, was es kosten würde, um diese Traumreise in die Karibik oder diese Safari zu machen – es ist besser, jetzt herauszufinden, was es kostet, während du es noch planen kannst, als zu spät zu erkennen, dass du es dir nicht leisten kannst.

Geh auch hier auf Nummer sicher und plane so, dass du mit deinen Ausgaben eher am oberen Ende der Skala liegen wirst. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du zwei oder drei Reisen pro Jahr unternehmen wirst, setze zum Beispiel ein Budget für drei an – es ist immer besser, etwas Spielraum im Budget zu haben, als kein Geld zu haben.

Sobald du diese Ausgaben berechnet hast, fügst du sie zu deinen täglichen Ausgaben hinzu, um zu sehen, wie viel du jedes Jahr benötigst, um deinen idealen Ruhestand verwirklichen zu können.

Schritt 3: Bestimme, was du brauchst

Bestimme, wie viel du bis zur Pensionierung gespart haben musst, basierend auf dem, was du jedes Jahr während der Pensionierung ausgeben möchtest.

Es gibt zwei Richtlinien, die du bei der Berechnung dieser Zahl beachten solltest: die 4-%-Regel und die Regel „Multiply by 25“ (manchmal auch als 25-x-Regel oder „Rule of 25“ bezeichnet). Die 4-%-Regel besagt, dass du im ersten Jahr der Pensionierung 4 % der gesamten Ersparnisse abheben kannst, um dann deine Abhebungen jedes Jahr danach an die Inflation anzupassen. Wenn du diese Richtlinie befolgst, sollten deine Ersparnisse mindestens 30 Jahre reichen. Wenn du den Betrag, den du jedes Jahr während der Pensionierung benötigst, nimmst und mit 25 multiplizierst, wirst du sehen, wie viel du insgesamt haben musst.

Also lass uns davon ausgehen, dass du 35.000 US-Dollar pro Jahr brauchst, nur um alle deine grundlegenden Ausgaben zu decken, und du zusätzliche 15.000 US-Dollar pro Jahr für nicht lebensnotwendige Dinge wie Reisen, Essen gehen und Hobbys ausgibst. Das ergibt eine jährliche Gesamtsumme von 50.000 US-Dollar.

Multipliziere diese 50.000 US-Dollar mit 25 und dir wird klar, dass du bis zur Pensionierung 1,25 Mio. US-Dollar gespart haben musst (dann multipliziere die 1,25 Mio. US-Dollar mit 4 % und du erkennst, dass du im ersten Jahr deines Ruhestandes 50.000 US-Dollar abheben kannst).

Schritt 4: Entscheide, ob du dieses Ziel realistisch erreichen kannst.

Wenn du 1,25 Mio. US-Dollar bis zum Rentenalter sparen willst, musst du etwa 1.000 US-Dollar pro Monat 30 Jahre lang sparen und dabei eine jährliche Rendite von 7 % erzielen. Wenn du nur noch 20 Jahre vor der Pensionierung stehst, musst du deine Sparquote auf rund 2.500 US-Dollar pro Monat erhöhen.

Ist das für die meisten Menschen machbar?

Wahrscheinlich nicht. In diesem Fall hast du ein paar Möglichkeiten: Bringe jetzt Opfer, damit du dieses Ziel erreichen kannst, oder schraube deine Erwartungen in Bezug auf deinen Lebensstil als Pensionär herunter. Wenn du es dir zur Aufgabe gemacht hast, dir einen großzügigen Ruhestand zu ermöglichen, kann es sich für dich lohnen, deine laufenden Kosten zu senken, damit du mehr sparen kannst. Oder du kannst deine Ausgaben während des Ruhestandes um eine Stufe senken, sodass du dein aktuelles Budget nicht so stark einschränken musst.

Sparen für den Ruhestand ist nie einfach, aber manchmal ist es besser erreichbar, wenn man mit dem Ziel beginnt. Stell dir vor, wie dein idealer Ruhestand aussehen soll, und behalte dieses Bild im Hinterkopf, während du sparst, um dich daran zu erinnern, warum es so wichtig ist, so viel wie möglich zu sparen.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 16.09.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.