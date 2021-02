Dieser eine Aktien-Chart kann einen zu einem klügeren Investor machen

Von außen betrachtet scheint das Investieren eine zeitraubende Aufgabe zu sein. Es gibt unzählige Webseiten, Printpublikationen und Fernsehsendungen, die sich dem Thema widmen, und als Gruppe senden sie vielleicht unbeabsichtigt die Botschaft, dass ständiges Handeln der Schlüssel zum Erfolg an der Börse ist.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Für die meisten Investoren ist es die meiste Zeit über die beste Vorgehensweise, nichts anderes zu tun, als auf seinen Aktien zu sitzen und nichts zu tun.

Das ist eine schwer zu verdauende Wahrheit, wenn man bedenkt, wie viel Lärm die Medien erzeugen. Wenn man jedoch einen großen Schritt zurück macht und das Gesamtbild betrachtet, wird die Prämisse ziemlich offensichtlich.

Die Zeit heilt alle Wunden

Das einfache Bild unten spricht Bände. Es ist der S&P 500 Index, der bis ins Jahr 1928 zurückreicht, aufgetragen in einem logarithmischen Format, um es einfacher zu machen. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es ein ständiges Auf und Ab des Marktes. Der Crash, der mit der Großen Depression in den späten 20er und frühen 30er Jahren verbunden war, ist ziemlich leicht zu erkennen, genauso wie der Dotcom-Crash im Jahr 2000 und der Ausverkauf, der durch die Subprime-Hypothekenkrise im Jahr 2008 ausgelöst wurde. Mit der Materie Vertraute können vielleicht auch ein paar andere Stolpersteine ausmachen, wie den Schwarzen Montag im Jahr 1987.

DATENQUELLE: TRADENAVIGATOR. CHART BY AUTHOR.

Es gibt jedoch einen viel wichtigeren Punkt, der aus diesem Chart herauszulesen ist, als die Tatsache, dass Aktien gelegentlich Rückschläge erleiden. Der Punkt ist in diesem Zusammenhang so offensichtlich, dass man ihn leicht übersieht – man übersieht sozusagen den Wald vor lauter Bäumen. Das heißt, dass die Aktien letztendlich jeden einzelnen dieser Rückschläge überwunden haben und zu höheren Höchstständen aufgestiegen sind.

Jede. Einzelne. Mal.

Zugegeben, in vielen Fällen hat es eine Weile gedauert. Drei Mal seit dem Börsencrash der Großen Depression befand sich der S&P 500 unter dem Stand von vor 10 Jahren. Diese Fälle ereigneten sich kurz nach der Subprime-Hypothekenkrise, in den 70er Jahren und 1947, als sich die Welt noch vom Zweiten Weltkrieg erholte. Seit 1946 war der S&P 500 nicht ein einziges Mal über einen Zeitraum von 15 Jahren im Minus.

Das sind gute und schlechte Nachrichten. Es ist gut in dem Sinne, dass Investoren sich damit trösten können, dass die Börse sich erholen wird. Es ist aber auch eine schlechte Nachricht, weil nur wenige Anfänger in 10- und 15-Jahres-Zeiträumen denken. Wir haben die schlechte Angewohnheit entwickelt, Aktien als 10-Monats- oder 15-Wochen-Positionen zu betrachten, wenn überhaupt. Das ist eine schwer zu durchbrechende Gewohnheit.

Diese Gewohnheit zu brechen, wäre jedoch im besten Interesse der meisten Menschen, wenn man eine weitere Information bedenkt.

Market Timing ist einfach schwer

Die meisten aktiv gemanagten Investmentfonds übertreffen den breiten Markt nicht.

Für alle, die mit dem Begriff nicht vertraut sind: Aktives Management bezieht sich auf (relativ) häufige Käufe und Verkäufe von Aktien in dem ständigen Bestreben, die Rendite zu maximieren. Fondsmanager aller Art tun dies, ebenso wie einzelne Investoren. Die meisten machen es jedoch nicht so gut, trotz des Zugangs zu Daten und Tools, die speziell dafür gedacht sind, diese Aktieninvestoren mit überdurchschnittlichen Werkzeugen auszustatten.

Standard & Poor’s hat seine Berechnungen im letzten Jahr revidiert und festgestellt, dass im Laufe der letzten 10 Jahre 97 % der aktiv verwalteten Large-Cap-Fonds nicht mit den Gewinnen von Indizes und Fonds wie dem S&P 500 Index Fund (WKN:A0AET0) mithalten konnten. Auch über einen Zeitraum von 15 Jahren schnitten sie nicht viel besser ab: 92 % der Large-Cap-Fondsmanager blieben in diesem Zeitraum hinter der Performance des breiten Marktes zurück. Aktiv verwaltete Mid-Cap- und Small-Cap-Fonds schnitten etwas besser ab als ihre Large-Cap-Pendants, aber die meisten blieben immer noch hinter ihren indexbasierten Richtwerten zurück. Das Gleiche gilt für internationale Fonds.

Das soll nicht heißen, dass Investoren nicht einzelne Aktien besitzen sollten, mit der Absicht, den Markt im Lauf der Zeit zu schlagen. Aber die Zahlen illustrieren einen wichtigen Punkt. Das heißt, der häufige Handel mit Aktien kann leicht mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen. Selbst die Profis sind nicht besonders gut im Timing von Ein- und Ausstiegen. Die meisten von ihnen – wie die meisten Kleinanleger – wären besser dran, wenn sie ihre Aktien in Ruhe lassen und die Zeit ihre Arbeit machen lassen würden. Die größte Aufgabe eines einzelnen Investors ist es, sich einfach daran zu erinnern, dass “Zeit” 10 oder mehr Jahre bedeuten kann.

Wenn du nicht so viel Zeit hast, ist das in Ordnung. Aber du solltest deine Strategie so anpassen, dass du weniger von Wachstumsaktien abhängig bist und dich mehr auf weniger volatile Instrumente wie Anleihen oder andere Positionen verlässt, die dir ein Einkommen bringen.

Lass es einfach sein

Die meisten Investoren kennen diese Dinge von Haus aus, aber es ist leicht, davon abgelenkt zu werden. Das liegt daran, dass die Nachrichtenmedien die Kunst beherrschen, Investoren davon zu überzeugen, dass alles wichtig ist, solange darüber berichtet wird. Das wiederum kann zu schlechten Handelsentscheidungen führen.

Schlucke den Köder nicht, besonders wenn der Vorschlag lautet, deine Positionen nach einem großen Ausverkauf zu verkaufen. Den Markt zu timen ist erstaunlich schwierig. Lass stattdessen die Zeit die Arbeit machen, die sie bei gut geerdeten Unternehmen immer macht.

Dieser Artikel wurde von James Brumley auf Englisch verfasst und am 07.02.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

