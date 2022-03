Dieser diversifizierte REIT mit einer Rendite von 5,5 % stellt seine Dividende auf ein noch solideres Fundament

Wichtige Punkte

W.P. Carey erwirbt den letzten seiner großen verwalteten Fonds.

Mit der Übernahme wird dieses alte Geschäft abgewickelt.

Außerdem wird das Portfolio des REITs weiter diversifiziert und die Dividende auf eine noch solidere Grundlage gestellt.

W.P Carey ( WKN:A1J5SB 1,35 % ) hat vor kurzem die Übernahme von Corporate Property Associates 18 (CPA:18) im Wert von 2,7 Mrd. US-Dollar(einschließlich Schulden) bekannt gegeben. Mit dieser Transaktion wird sich das Unternehmen aus dem Investment-Management-Geschäft zurückziehen, was langfristig zu einer besseren Ertragslage führen wird. Das wird dazu beitragen, die Dividende, die eine attraktive Rendite von 5,5 % abwirft, auf eine noch solidere Grundlage zu stellen.

Hier ein genauerer Blick auf den Deal und die Zukunft des diversifizierten Real Estate Investment Trust (REIT).

Das Ende einer Ära

W.P. Carey erwirbt den letzten seiner großen verwalteten Fonds und schließt damit den geplanten Ausstieg aus seinem Investmentmanagementgeschäft ab. Das Unternehmen hat dieses Geschäft durch den Kauf von Investmentprodukten nach und nach abgebaut. Im Jahr 2014 erwarb es CPA:16 für 4 Milliarden US-Dollar und 2018 CPA:17 für 5,9 Milliarden US-Dollar. Jetzt zahlt es 2,7 Milliarden US-Dollar für den Kauf von CPA:18 in Form eines Cash-and-Stock-Deals.

Diese Übernahmestrategie hilft, die Einnahmen aus der Verwaltung dieser Fonds durch dauerhaftere Immobilieneinnahmen zu ersetzen. Aufgrund der Struktur des CPA:18-Deals wird W.P. Carey mehr als die Hälfte der Erträge aus der Verwaltung von CPA:18 durch Immobilienerträge aus ausgleichen.

Was CPA:18 zu bieten hat

W.P. Carey erwirbt ein gut diversifiziertes, qualitativ hochwertiges Nettomietportfolio, das sein bestehendes Portfolio ergänzt. CPA:18 besitzt 41 Immobilien, darunter Büros und Lagerhallen, die an 40 Mieter vermietet sind.

Darüber hinaus fügt CPA:18 ein Portfolio von 65 Selfstorage-Anlagen mit über 42.000 Einheiten hinzu. Damit wächst das von W.P. Carey betriebene Selfstorage-Portfolio auf 84 Objekte mit 52.000 Einheiten. Die meisten dieser Objekte werden von den Self-Storage-REITs Extra Space Storage und CubeSmart für W.P. Carey verwaltet. Darüber hinaus besitzt W.P. Carey 27 Selfstorage-Objekte, die es im Rahmen langfristiger Nettomietverträge an Extra Space Storage vermietet.

Diese Kombination hat mehrere weitere strategische Vorteile. Sie reduziert die Konzentration der Top-10-Mieter auf unter 20 %, löst sieben Joint Ventures zwischen W.P. Carey und CPA:18 auf und erhöht die Größe des Unternehmens (W.P. Carey wird nach Abschluss der Transaktion der 23. größte REIT sein). Die Transaktion birgt kein Integrationsrisiko – W.P. Carey hat das Portfolio zusammengestellt und verwaltet es seit Jahren.

Die Fusion wird sich auch nicht negativ auf die Bilanz des Unternehmens auswirken. W.P. Carey zahlt zwar einen Teil des Kaufpreises in bar, aber es besteht eine Kaufoption für 11 europäische Studentenwohnheime von CPA:18, die der Käufer voraussichtlich vor dem Abschluss ausüben wird. W.P. Carey plant außerdem den Verkauf eines weiteren Studentenwohnheims und einiger europäischer Büroimmobilien, um die für den Abschluss der Transaktion benötigten Barmittel zu decken.

Wie geht es für W.P. Carey weiter?

Der diversifizierte REIT geht davon aus, dass die Transaktion im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen wird. W.P. Carey geht nicht davon aus, dass dies Auswirkungen auf seine Dividende haben wird. Der REIT beabsichtigt, seine derzeitige Politik beizubehalten und sich auf kontinuierliche Dividendenerhöhungen zu konzentrieren. Seit seinem Börsengang im Jahr 1998 hat er den Anlegern jedes Jahr eine Erhöhung zukommen lassen.

Da sich die Übernahme nicht auf die Bilanz auswirkt, hat W.P. Carey weiterhin die Flexibilität, zu expandieren. Der REIT investierte im vergangenen Jahr eine Rekordsumme von 1,72 Mrd. US-Dollar in den Ausbau seines Portfolios, wobei etwa 70 % des Kapitals in den Lager- und Industriesektor flossen. Der REIT rechnet damit, dass er in diesem Jahr weitere Objekte im Wert von 1,5 bis 2 Mrd. US-Dollar erwerben wird. W.P. Carey hat bereits einen guten Start hingelegt und Anfang Februar Verträge über Investitionen in Höhe von 166,3 Millionen US-Dollar bis 2022 unterzeichnet.

Dank dieser Investitionen und der steigenden Mieten ist W.P. Carey auf dem besten Weg, sein Wachstum im Jahr 2022 zu beschleunigen. Das Unternehmen profitiert von der Inflation, da ein großer Teil seiner Mietverträge an die Inflation gekoppelte Mietpreisanpassungen enthält.

Ein großartiger REIT für Investoren, die ein passives Einkommen erzielen wollen

W.P. Carey hat den letzten Schritt zur Vereinfachung seines Geschäfts unternommen, indem es sich aus dem Investment-Management-Geschäft zurückgezogen hat. Die Übernahme von CPA:18 wird das Unternehmen weiter diversifizieren und ihm gleichzeitig dauerhafte Mieteinnahmen bescheren. Damit ist W.P. Carey in einer noch besseren Position, um seine Dividende in Zukunft weiter zu steigern. Diese Stabilität macht W.P. Carey zu einem ausgezeichneten REIT für Anleger, die ein passives Einkommen auf der Grundlage hochwertiger Immobilien erzielen möchten.

Der Artikel Dieser diversifizierte REIT mit einer Rendite von 5,5 % stellt seine Dividende auf ein noch solideres Fundament ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Matthew DiLallo auf Englisch verfasst und am 02.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022