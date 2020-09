Dieser US-Mall-REIT zahlt wieder 10 Cent Dividende: Gutes Zeichen für TFO?

Weitere Suchergebnisse zu "Kimco Realty":

Das Coronavirus hat den Einzelhandel schwer erwischt: Durch die Epidemie sind teilweise regional die Einkaufsmöglichkeiten geschlossen worden. Das wiederum führte dazu, dass sich mehr und mehr auf den Onlinehandel konzentriert hat. Eine Entwicklung, die wir im Rahmen der Berichtssaison hervorragend beobachten konnten.

Das hat auch zu einer Belastung bei sogenannten Mall-REITs geführt. Also Real Estate Investment Trusts, die sich auf Einkaufscenter spezialisiert haben. Nicht nur, dass hier die Aktienkurse ordentlich eingebrochen sind. Nein, sondern auch so manche Dividende stand auf dem Prüfstand und wurde gesenkt beziehungsweise in Gänze ausgesetzt.

Jetzt jedoch könnte sich etwas mehr Entspannung im Markt abzeichnen. Mit Kimco Realty (WKN: 883111) hat ein erster Mall-REIT damit begonnen, erneut eine Dividende auszuzahlen. Schauen wir einmal, was das bedeutet. Und ob das möglicherweise auch ein gutes Zeichen für den US-REIT Tanger Factory Outlet Centers (WKN: 886676) sein könnte.

Die Dividende von Kimco Realty im Blick!

Wie aus aktuellen Mitteilungen aus dem Unternehmenskontext hervorgeht, plant das Management von Kimco Realty offenbar mit einer Dividende in Höhe von 0,10 US-Dollar je Aktie. Bei einem momentanen Aktienkursniveau von 12,21 US-Dollar (01.09.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspräche das einer Dividendenrendite von 3,27 %. Immerhin, möchte man fast sagen, nachdem es teilweise Nullrunden in diesem Segment gegeben hat.

Trotzdem zeigt auch diese Dividende: Die schwierigen Zeiten sind noch nicht vorbei. Bevor das Coronavirus ausgebrochen ist, schüttete der Mall-REIT schließlich eine Dividende von 0,28 US-Dollar aus, die ebenfalls zuletzt pausiert worden ist. Das derzeitige Dividendenniveau beläuft sich daher ca. auf ein Drittel des ursprünglichen Wertes.

Das Management von Kimco Realty macht zwar Mut, dass man für das Jahr 2021 optimistisch sei, was die eigene Dividenden- und Ergebnisentwicklung anbelangt. Trotzdem zeigt sich gerade in den USA, dass das Coronavirus noch nicht vorbei ist. Das könnte erneut zu einem Problem werden. Beziehungsweise zu einem Risiko, das Foolishe Investoren stets bedenken sollten.

Gutes Zeichen für TFO?

Ob es sich hierbei um ein gutes Zeichen für die gesamte Mall-REIT-Landschaft und auch Tanger Factory Outlet Centers handelt, kann man durchaus kritisch betrachten. Aber immerhin: Ein erster REIT aus diesem Metier hat sich jetzt aus der Reserve gewagt und zumindest mit einer Dividendenzahlung begonnen. Das könnte für etwas mehr Normalität einstehen.

Tanger Factory Outlet Centers sieht jedenfalls ebenfalls wieder einige Fortschritte: In den letzten Wochen hätten die Besucherfrequenzen ein Niveau von 90 % des Vorjahreswertes erreicht. Außerdem läge der Leerstand noch immer bei ca. 94 %, was im Vergleich zum Jahresanfang kein großartig veränderter Wert ist. Im Juli sind zudem rund 72 % der Mieten eingesammelt worden, was ebenfalls für mehr Normalität spricht. Das können wir als Indikatoren dafür werten, dass sich der Markt wieder erholt. Wobei Tanger Factory Outlet Centers noch nicht von einer Wiedereinsetzung der Dividende spricht.

Das Management möchte weiterhin Liquidität halten, die überdies gigantisch ist. Auch ohne einen Dollar an Mieteinnahmen könnte die Immobiliengesellschaft bis zu zwei Jahre überleben, wie man unlängst betont hat. Eine starke Finanzbasis, die für den Turnaround wichtig werden könnte. Zumal das Management schnell reagiert und die Dividende ausgesetzt hat. Das könnte mittelfristig wichtiger sein als die Frage, ob bald wieder eine Dividende ausgeschüttet wird.

Ein sich erholender Markt

Die Dividende von Kimco Realty und die derzeitigen Aussagen von Tanger Factory Outlet Centers zeigen: Der Markt der Malls scheint sich zu erholen. Die Besucher kommen wieder, Mieten werden erneut eingesammelt. Insgesamt scheint für den Moment das Schlimmste vorbei zu sein, weshalb sich Kimco Realty wieder an eine Dividende wagt. Mutig, mutig.

Tanger Factory Outlet Centers scheint konservativ zu bleiben, was allerdings gar nicht so verkehrt scheint. Das Überleben der nächsten Monate und Quartale hat hier Priorität. Und wer weiß: Vielleicht wird der Real Estate Investment Trust langfristig zumindest wieder solide aus dieser schwierigen Zeit emporsteigen.

Vincent besitzt Aktien von Tanger Factory Outlet Centers. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Tanger Factory Outlet Centers.

