Dieser Top-Tipp von Warren Buffett hilft mir durch den Börsencrash

Das Internet ist überflutet mit Tipps und Zitaten von Warren Buffett, und ich kann nicht umhin, mich zu fragen, ob der Mann selbst vielleicht müde wird, sie zu hören. Ich hoffe nicht, denn sie sind zeitlos und müssen wiederholt werden. Ich mag seine erste Regel beim Investieren: Verliere nie Geld. Und Regel 2: Niemals Regel 1 vergessen.

Sie mag offensichtlich klingen, aber sie steht in völligem Gegensatz zu der Art und Weise, wie viele Anleger denken. Wir neigen dazu, uns auf die Maximierung unserer Gewinne zu konzentrieren, und das kann dazu führen, dass wir die Risiken aus den Augen verlieren. Aber wenn wir der Risikovermeidung Vorrang einräumen, werden wir langfristig wahrscheinlich besser abschneiden.

Nun, ich werde heute nicht eine ganze Reihe von Warren-Buffett-Zitaten durchgehen. Nein, ich möchte mich nur dem zuwenden, das mir während des Börsencrashs 2020 am meisten hilft. Und es ist eigentlich mehr ein Tipp als ein direktes Zitat, aber ich vermute, es zählt trotzdem.

Mein wichtigster Warren-Buffett-Tipp

Warren Buffett legt nahe, dass wir nur dann Aktien kaufen sollten, wenn wir uns freuen würden, wenn der Aktienmarkt morgen 10 Jahre lang schließen würde.

Auf den ersten Blick klingt das nur wie eine Art zu sagen, dass wir nur langfristig investieren sollten. Aber wenn ich etwas tiefer blicke, denke ich, dass es viel wirkungsvoller als das ist. Und dieses Jahr betrifft es mich mehr denn je.

Ich hatte in der Vergangenheit größere Einzelverluste als in diesem Jahr, aber ich habe noch nie zuvor gesehen, dass mein gesamtes Portfolio so stark leidet wie im Jahr 2020. Aber wenn der Markt Ende Januar geschlossen worden wäre, hätte ich den Rückgang nie erlebt, denn dann wäre es nicht passiert – weil niemand hätte kaufen oder verkaufen können.

Die Maßnahmen, die zählen

Es ist nicht dasselbe wie einfach nicht hinzuschauen. Ich würde immer noch wissen, dass Dinge geschehen, und dass es schlecht läuft. Aber wenn der Markt das ganze Jahr über geschlossen wäre, und im nächsten Jahr und so weiter… wie würde ich dann meine Investitionen bewerten? Nun, ich würde mir die gleichen Dinge ansehen wie Warren Buffett.

Ich würde die Unternehmen selbst und ihre fundamentale Performance untersuchen. Das bedeutet, dass ich Gewinne, Verluste, Schulden, Dividenden betrachten würde… und überhaupt nichts über den Aktienkurs. Ich würde daraus schließen, dass sie ein hartes Jahr hatten, das ist sicher. Aber ich bin überzeugt, dass keines der Unternehmen, die ich besitze, grundlegend instabil ist.

Und wenn der Markt im Jahr 2030 wieder geöffnet wird, würde ich erwarten, gute Gewinne gehabt zu haben. Und das würde sicherlich höhere Kurse für Aktien bedeuten.

Was es wirklich bedeutet

Und das sagt mir, worum es bei diesem Ratschlag von Warren Buffett wirklich geht. Es geht nicht nur darum, dass wir langfristig investieren sollten. Nein, seine wahre Bedeutung ist, dass Aktienkurse einfach keine Rolle spielen. Zwischen dem Tag, an dem wir kaufen, und dem Tag, an dem wir verkaufen, im Idealfall im Abstand von Jahrzehnten, ist der Preis eines Aktienkurses völlig bedeutungslos.

Er ist der unwichtigste Maßstab eines Unternehmens. Und doch ist er das Erste, worauf die meisten Investoren jeden Tag schauen.

The post Dieser Top-Tipp von Warren Buffett hilft mir durch den Börsencrash appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Ist das die „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub – Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!



Dieser Artikel wurde von Alan Oscroft auf Englisch verfasst und am 29.11.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020