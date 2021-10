Dieser „Service“ der Roku-Aktie könnte die Anziehungskraft der Plattform erhöhen

Die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) besitzt zugegebenermaßen eine gewisse Anziehungskraft, wenn es um die Streaming-Plattform geht. Mehr als 55 Mio. Streamer setzen bereits auf die gleichnamige Plattform. Ohne Zweifel ein großer Nutzerkreis, der außerdem ansprechend monetarisiert wird.

Für die Roku-Aktie geht es weiterhin um Wachstum. Sowie um die Monetarisierung und die Qualität des Ökosystems. Inhalte sollen ein Unterschied beim Plattformbetreiber sein. Damit schließt das Management zu den klassischen Streaming-Diensten ein kleines bisschen auf.

Allerdings zeigt jetzt ein weiterer Service, dass das Management der Roku-Aktie die Streamer und das Nutzererlebnis in den Vordergrund rückt. Es mag zugegebenermaßen lediglich eine kleine Mitteilung sein. Für mich ist sie dennoch gewichtig.

Roku-Aktie: Ein netter Service

Wie wir mit Blick auf die Roku-Aktie jetzt, zur Mitte des Monats Oktober, festhalten können, startet das Management jetzt erneut Roku Recommends. Dabei handelt es sich um kurze, ca. 15-minütige, wöchentliche Episoden, die nur einen Zweck haben: Den Nutzern zu zeigen, was sie potenziell interessieren könnte.

Das Management setzt dabei auf Daten, die man über das eigene Ökosystem gewinnt. Über diese Daten möchte man Favoriten und TV-Trends erkennen und ableiten. Und den Zuschauern bei der Frage helfen: Was soll ich bloß als Nächstes für eine Serie oder einen Spielfilm schauen?

Ohne Zweifel eine Frage, die sich jeder Streamer früher oder später stellt. Besonders bemerkenswert finde ich dabei jedoch, dass das Management der Roku-Aktie auch für diesen Service die eigenen Daten nutzt. Das Konzentrieren auf das Nutzerverhalten und die Datenanalyse könnte sich auch hier auszahlen. Nicht unbedingt finanziell. Aber eben mit Blick auf die Qualität, die von der Streaming-Plattform ausgeht.

Den Streamer im Fokus

Wie gesagt: Es ist nur eine kleine Mitteilung. Mit diesen 15-minütigen Episoden wird das Management es kaum schaffen, mehr Umsatz zu generieren. Oder den Gewinn zu steigern. Oder was auch immer. Es ist einfach nur eine neue Möglichkeit, um die gewonnenen Daten des eigenen Ökosystems für die Plattform und die Nutzer zu verwenden. Aber das ist entscheidend.

Das Management der Roku-Aktie ist nutzerzentriert. Man möchte herausfinden, was die Zuschauer wollen und was nicht. Damit könnte man das eigene Ökosystem qualitativ und langfristig stärken. So hat sich das Top-Management beispielsweise auch dafür entschieden, nicht auf Sprachsteuerung zu setzen. Ganz einfach weil man der Überzeugung ist, dass eigentlich niemand wirklich mit seinem Smart-TV sprechen möchte.

Auch das kann letztlich ein Wettbewerbsvorteil für die Roku-Aktie sein. Ein starker Fokus auf die Nutzer und die Kunden hat sich auch bei anderen Unternehmen und Weltkonzernen bereits ausgezahlt. Gut, dass diese Streaming-Plattform diesem Beispiel folgen möchte.

