Dieser Radurlaub schmeckt nach Österreich

LinzOberösterreich (ots) - Genussreisen mit dem Fahrrad 2019Im Katalog Radurlaub 2019 präsentiert die OÖ. Touristik GmbH neueRadreiseangebote in den schönsten Destinationen Österreichs und Europas. Nebenvielen Varianten am allseits beliebten Donauradweg zählen das Salzkammergutsowie der Enns-, Inn- und Tauernradweg zu den attraktiven Radreisezielen.Radeln und GenießenIn Österreich erwartet Radurlauber ein wahres Feuerwerk für den Gaumen. Beiausgewählten Touren am Donauradweg und Ennsradweg stehen täglich regionaleSchmankerl aus Küche und Keller am Speiseplan: Bier, Wein, Most und was sichalles daraus zaubern lässt. Käsevariationen, Klostergeheimnisse und süßeMehlspeisen dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen.NEU: Luxus und RomantikNeu im Katalog ist die fünftägige Deluxetour am Donauradweg von Linz nach Wien.Diese Reise verwöhnt mit exquisiten Übernachtungen in Landhäusern undSchlosshotels im Vier- und Fünf-Sterne-Segment. Das Motto lautet: Tagsüberradwandern, abends verwöhnen lassen im Luxushotel. Dieser Komfort ist unter demNamen "Schlosshotels und Herrensitze" auch in der Acht-Tage-Variante ab Passaubuchbar.Die ausführliche Presseunterlage zum Katalog Radurlaub 2019 finden Sie hier(https://www.radurlaub.com/presse/radkatalog.html).Kontakt:OÖ. Touristik GmbHBrigitte Zettl+43 732 7277-213brigitte.zettl@touristik.atwww.touristik.atOriginal-Content von: OÖ. Touristik GmbH, übermittelt durch news aktuell