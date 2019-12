Dieser Fehler im Ruhestand könnte einen 433.915 US-Dollar kosten

Es macht nie Spaß zu erkennen, dass man einen Fehler gemacht hat, besonders einen, der etwas kostet. Wenn du zum Beispiel vergessen hast, einen Gutschein im Einzelhandel einzulösen, hast du spürbar mehr Geld ausgegeben als nötig.

Einige Fehler können dich jedoch weitaus mehr kosten, und sie sind unbedingt zu vermeiden. Ein bestimmter Fehler im Zusammenhang mit dem Ruhestand könnte dich zum Beispiel 433.915 US-Dollar kosten: nämlich nicht früh genug zu sparen, um in den Ruhestand zu investieren.

Drei wichtige Faktoren

Wenn es um die Kriegskasse für den Ruhestand geht, bestimmen drei Faktoren, wie viel Geld zusammenkommt: wie viel man investiert, wie lange das Geld investiert wird und wie schnell das Geld wächst. Die folgenden Tabellen zeigen, wie wichtig jeder einzelne ist.

Beginnen wir mit diesem Rechenbeispiel:

8 % Wachstum 5.000 USD investiert pro Jahr 10.000 USD investiert pro Jahr 15.000 USD investiert pro Jahr 5 Jahre 31.680 USD 63.359 USD 95.039 USD 10 Jahre 78.227 USD 156.455 USD 234.682 USD 15 Jahre 146.621 USD 293.243 USD 439.864 USD 20 Jahre 247.115 USD 494.229 USD 741.344 USD 25 Jahre 394.772 USD 789.544 USD 1.184.316 USD 30 Jahre 611.729 USD 1.223.459 USD 1.835.188 USD 35 Jahre 930.511 USD 1.861.021 USD 2.791.532 USD 40 Jahre 1.398.905 USD 2.797.810 USD 4.196.716 USD

Diese Tabelle zeigt, welchen Unterschied es macht, ob du 5.000, 10.000 oder 15.000 US-Dollar jährlich investierst. Es ist offensichtlich: Je mehr du investierst, desto mehr wirst du wahrscheinlich am Ende haben. Wenn du dich aktiv nach Möglichkeiten umschaust, mehr Geld zu verdienen, und ein paar in die Tat umsetzt kannst du deine Ersparnis sicher auf 6.000 US-Dollar, 8.000 US-Dollar, 10.000 US-Dollar oder sogar mehr pro Jahr erhöhen – zumindest für einige Jahre. (Denke daran, dass die frühesten Investitionen die wichtigsten sein können, da sie mehr Zeit haben, um Früchte zu tragen.)

Ein weiterer wichtiger Punkt aus der obigen Tabelle ist, wie wichtig die Zeit ist. Nehmen wir an, dass du jetzt 35 bist und das Sparen und Investieren für den Ruhestand für fünf Jahre verschiebst, bis du 40 bist. Wenn du mit 65 Jahren in den Ruhestand gehst, hattest du solide 25 Jahre Zeit, um dir eine finanziell sichere Zukunft aufzubauen. Das Zurücklegen von 10.000 US-Dollar pro Jahr für 25 Jahre würde dir insgesamt 789.544 US-Dollar bringen, wenn die Investitionen durchschnittlich 8 % Wachstum pro Jahr erreichen. Das ist ziemlich gut, aber was wäre, wenn du nicht so lange gewartet hättest? In 30 Jahren hätte dir diese Investition 1,2 Millionen US-Dollar eingebracht – etwa 433.915 US-Dollar mehr! Damit hättest du dich sogar früher als geplant zur Ruhe setzen können.

Wie schnell wird dein Geld wachsen?

Schließlich ist da noch die Frage der erwarteten Wachstumsrate. An der Börse wird dein Vermögen wahrscheinlich am schnellsten wachsen, aber sie bietet keine Garantie. Dein Geld könnte sich über 20 oder 30 Jahre durchschnittlich um 6 %, 10 % oder einen anderen Prozentsatz vermehren. Werfen wir einen genaueren Blick auf den Unterschied, den die Wachstumsrate bei jährlichen Investitionen von 10.000 US-Dollar bewirken kann:

8 % Wachstum 5,000 USD investiert pro Jahr 10,000 USD investiert pro Jahr 15,000 USD investiert pro Jahr 5 Jahre 139.716 USD 156.455 USD 175.312 USD 10 Jahre 246.725 USD 293.243 USD 349.497 USD 15 Jahre 389.927 USD 494.229 USD 630.025 USD 20 Jahre 581.564 USD 789.544 USD 1,1 Mio. USD 25 Jahre 838.017 USD 1,2 Mio. USD 1,8 Mio. USD 30 Jahre 1,2 Mio. USD 1,9 Mio. USD 3,0 Mio. USD 35 Jahre 1,6 Mio. USD 2,8 Mio. USD 4,9 Mio. USD

Hoffe auf eine hohe durchschnittliche Wachstumsrate, aber bereite dich auf die Möglichkeit einer niedrigen Wachstumsrate vor. Daher solltest du mehr sparen und länger investieren, um dem vorzubeugen. Du kannst länger sparen, indem du deinen Ruhestand ein wenig verzögerst – es gibt einige überzeugende Vorteile, wie z. B. das Bedürfnis, deinen persönlichen Rentenfonds zu schonen. (Viele Menschen müssen jedoch früher als geplant in den Ruhestand gehen.) Wenn es darum geht, effektiv zu investieren, kannst du viel Zeit damit verbringen, über Investitionen und die sorgfältige Auswahl vielversprechender Aktien nachzudenken – oder einfach bei einem günstigen, breit gefächerten Indexfonds bleiben, wie beispielsweise einem, der den S&P 500 verfolgt.

Egal, wie deine finanzielle Situation jetzt aussieht, nimm dir die Zeit und denke darüber nach, wie du sie verbessern könntest – zum Beispiel durch mehr und früheres Sparen und Investieren.

Dieser Artikel wurde von Selena Maranijan auf Englisch verfasst und am 14.12.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019