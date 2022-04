Dieser Erfolg der Netflix-Aktie kann auf einen qualitativen Wandel hindeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Bei der Netflix-Aktie (WKN: 552484) gibt es ein großes Fragezeichen. Das Management investiert eine Menge in Content. Aber viele Investoren fragen sich, wie sie diese Investitionen bewerten sollen. Schließlich besitzt der Streaming-Konzern noch keinen Fundus an starkem und beliebtem Content, auf den man zurückgreifen kann.

Wettbewerber sind hier im Vorteil. Unter anderem Walt Disney mit Star Wars, Marvel, Pixar oder auch anderen Formaten. Aber Netflix arbeitet quantitativ daran, dem trotzdem konsequent etwas entgegensetzen zu können.

Deutet sich jetzt ein Wandel bei der Netflix-Aktie an? Das ist eine gute Frage, zumindest wenn wir jetzt auf einen neuen Erfolg blicken, den der Streaming-Konzern für sich reklamieren kann.

Netflix-Aktie: Der Erfolg!

Zum Wochenende hat es Schlagzeilen um den Release einer weiteren Staffel einer Erfolgsserie gegeben: Bridgerton. Demnach hätten am ersten Wochenende Streamer 193 Mio. Stunden mit dem Binge-Schauen dieser Serie verbracht. Insgesamt beläuft sich die Anzahl der gestreamten Stunden bereits auf 251,7 Mio. Stunden. Wobei es sich dabei um die Anzahl nach lediglich einer Woche handelt.

Bridgerton alleine ist jetzt natürlich nicht der qualitative Gamechanger für die Netflix-Aktie. Aber in Summe gibt es immer häufiger solche Schlagzeilen. Inventing Anna, Squid Game, All Of Us Are Dead und weitere erfolgreiche Serien führten zuletzt zu starken Zahlen. Wobei Squid Game bislang noch alles toppt. Das ist jedenfalls ein Indikator dafür, dass das Management bei der Ausrichtung des eigenen Contents immer öfter ins Schwarze trifft und die Interessen der Verbraucher bedienen kann.

Es zeigt, dass die Milliarden, die man in Content investiert, auch starke Erfolge und Zustimmungsraten verzeichnen. Für den Erfolg, das Halten der Streamer oder auch das Neugewinnen von Abonnenten ist das wichtig. Die Netflix-Aktie steht hier womöglich vor einem Wandel, auch in qualitativer Hinsicht. Viele der Serien sind fortsetzbar.

Ein Wandel …?

Es ist noch sehr früh, um von einem Wandel zu sprechen. Aber Netflix baut sich immer mehr ein Repertoire an Serien auf, die fortsetzbar und beliebt sind. Das kann ein Erfolgsrezept sein, wenn alle Verbraucher unterjährig auf drei, vier, vielleicht langfristig auf fünf bis sieben Serien und die jeweiligen Fortsetzungen warten.

Beliebter, starker Content ist und bleibt das, was für die Netflix-Aktie relevant ist. Auch im Vergleich mit der Konkurrenz. Immer häufiger gibt es nun jedenfalls positive Schlagzeilen zu den Inhalten des Streaming-Platzhirschs. Das kann man durchaus wohlwollend honorieren. Wobei die Investitionen mit einem Content-Budget in zweistelliger Milliardenhöhe alles andere als gering sind.

Der Artikel Dieser Erfolg der Netflix-Aktie kann auf einen qualitativen Wandel hindeuten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

