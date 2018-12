Dieser ETF investiert erfolgreich nach Warren Buffetts Strategie

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Für Anleger, die über ein geringes Vermögen verfügen, bieten sich Fonds (ETFs) an, weil sie so bereits mit einem kleinen Betrag breit streuen können. Diese Streuung ist sehr wichtig, denn nur so werden Fehlinvestments abgefangen und die Schwankungen reduziert. Zudem verfügen die wenigsten Privatanleger über das Wissen, die Erfahrung und die Zeit, sich um ein Aktienportfolio mit vielen Werten zu kümmern.

ETFs sind deshalb heute eine gute Möglichkeit, ein Vermögen aufzubauen oder für das Alter vorzusorgen. Ein sehr erfolgreicher Fonds der letzten Jahre ist der VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (WKN: A12CCN). Was ihn so erfolgreich macht, erfährst du hier.

Er investiert nach Warren Buffetts Strategie

Wer in ETFs investieren möchte, steht oft vor der Qual der Wahl. Ähnlich wie bei Aktien gibt es auch viele Fonds, die zum Vermögensaufbau nicht geeignet sind, weil ihre Risiken zu hoch sind.

Der VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF setzt dagegen auf die Warren-Buffett-Strategie, Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen (sogenannte Burggräben) zu kaufen. Je stärker sie sind, desto leichter kann eine Firma Geld verdienen, expandieren und die Gewinne steigern. Dies führt wiederum, über viele Jahre, zu entsprechenden Kurssteigerungen. Zudem besitzen diese Unternehmen in den meisten Fällen geringe wirtschaftliche Probleme, eine solide Bilanz, hohe Nettomargen und hohe Gesamtkapitalrenditen.

Damit aber noch nicht genug, denn wer Aktien zu teuer kauft, wird auch mit Qualitätswerten nur wenig Geld verdienen. Deshalb achtet der US Wide Moat UCITS ETF auch auf die Bewertung seiner Unternehmen.

Und diese Kombination wirkt sich entsprechend positiv auf die Performance aus. So hat der Fonds seinen Vergleichsindex, den S&P500-Index, seit 2015 übertroffen. Gerade in der derzeit schwierigen Phase hält er sich gut. Der zugrunde liegende Index Morningstar Wide Moat Index existiert bereits seit 2007 und hat seitdem die Entwicklung des MSCI World-, des DAX- und des S&P500-Index weit übertroffen.

Zu den derzeit größten Positionen des Fonds gehören so bekannte Namen wie Starbucks (WKN: 884437), Pfizer (WKN: 852009), Procter&Gamble (WKN: 852062), Comcast (WKN: 157484) oder Pepsi (WKN: 851995).

Weitere wichtige Informationen

Aktuell ist der US Wide Moat UCITS ETF in 54 amerikanische Unternehmen investiert, die quartalsweise nach der Strategie überprüft werden. Wie du oben erfahren konntest, tat dies der Performance in Euro gerechnet keinen Abbruch. Die jährlichen Kosten liegen bei nur 0,49 %. Wie bei ETFs (börsengehandelten Fonds) üblich, kannst du sie über die Börse kaufen und verkaufen, wodurch du dir hohe Ausgabeaufschläge oder Vermittlungsgebühren sparst.

Zudem kannst du auch einen Sparplan auflegen. Die Fondserträge werden wieder angelegt und er ist für Deutschland steuertransparent. Auch wichtig: Wie bei allen Fonds handelt es sich um Sondervermögen.

Foolishes Fazit

Anleger, die gern in Fonds investieren und dabei nach guten Strategien suchen, finden mit dem VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF eine gute Ergänzung. Du solltest aber auch bei ETFs nie alles auf eine Karte setzen, denn die Zukunft ist immer unsicher. Meist sind die Kurse für die Fonds niedrig, sodass auch für kleine Vermögen eine gute Streuung möglich ist. So liegt der aktuelle Kurs für den US Wide Moat UCITS ETF gerade einmal bei 27,31 Euro (12.12.2018).

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Starbucks. The Motley Fool empfiehlt Comcast.