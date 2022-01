Dieser Chip-Hersteller hat Zukunft

Bei Chips denken wir in erster Linie an die beiden großen Hersteller AMD und Intel. Doch es gibt auch andere Produzenten. Diese sind oft eng an die Nachfrage aus der Industrie gebunden. Wiederum andere Unternehmen produzieren in erster Linie für die Hersteller von mobilen Endgeräten. So wie Qualcomm. Wir erklären Ihnen, wieso die Aktie so vielversprechend ist, was es mit dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung