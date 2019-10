Dieser Aufstand der Rentner sollte uns zu denken geben

Aus dem Dienst ausgeschiedene Notenbanker führen normalerweise ein ruhiges Privatleben. Mit der Geld- und Zinspolitik ihrer Nachfolger setzen sie sich nicht auseinander – zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Das ist in diesen Tagen anders. Hochkarätige ehemalige Notenbanker kritisieren die von Mario Draghi verfolgte Geldpolitik in aller Schärfe.

Sie warnen vor einer „Zombifizierung" der Wirtschaft und sie fürchten eine Krise nie dagewesenem Ausmaßes.



