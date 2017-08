Diesen August veröffentlicht: das M6 Note, das erste M Series-Produkt von Meizu mit Qualcomm-Prozessor

Weitere Suchergebnisse zu "Qualcomm":

Peking (ots/PRNewswire) - Der führende Hersteller vonVerbraucherelektronik, Meizu, hat sein neues Smartphone M6 Noteenthüllt , das erste neue M Series-Smartphone seit der offiziellenTrennung von M Series und Meizu in zwei unabhängigeGeschäftseinheiten diesen Mai in Peking. Das M6 Note ist dank einerLizenzvereinbarung mit Qualcomm im Jahr 2016 das erste Smartphoneseiner Familie mit Qualcomm-Prozessor. Es besitzt hervorragendeKamera-Spezifikationen, einen großen, leistungsstarken Akku sowie dasreibungslos funktionierende und einfach zu verwendende BetriebssystemFlyme 6.- Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,0 GHzTaktrate und gebaut unter Verwendung des 14 nm LPP (Low-PowerPlus) FinFET CMOS-Prozesses von Samsung- 35 Prozent geringerer Energieverbrauch als das Vorgängermodell- Adreno 506 GPU- Full-HD-Display (1080p)- SONY IMX362/Samsung 2L7 12-Megapixel-Kamera an der Rückseite undzweite Kamera an der Rückseite mit 5 Megapixeln Auflösung- Dual PD mit einer Fokussiergeschwindigkeit von 0,03 Sek.- ArcSoft-Algorithmus für ein besseres Fotografie-Erlebnis- 16-Megapixel-Frontkamera- 4000-mAh-Akku, extragroß- 18 W mCharge Schnellladetechnologie- Fingerabdruckerkennung in 0,2 Sek.- Dual-Farbtemperatur-Blitz mit 4 LEDsQualcomm-Prozessor ermöglicht reibungslosere GesamtleistungAusgestattet mit einem Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core-Prozessormit bis zu 2,0 GHz Taktrate und gebaut unter Verwendung des 14 nm LPP(Low-Power Plus) FinFET CMOS-Prozesses von Samsung, bietet das M6Note hohe Geschwindigkeit, stabile Konnektivität, ein leuchtendesDisplay und eine hohe wie effiziente Leistung. Der Snapdragon 625unterstützt bis zu 35 Prozent weniger Energieverbrauch als seinVorgänger, sodass das M6 Note über längere Zeit mitHöchstgeschwindigkeit laufen kann, ohne sich zu erhitzen.Die integrierte Adreno 506 GPU bietet eine 71 % höhereGrafikleistung im Vergleich mit der vorherigen Generation.Unterstützt wird auch ein Full-HD-Display (1080p), damit die Benutzereine ruckelfreie, qualitativ hochwertige Spielerfahrung beigroßartiger Display-Auflösung genießen können.Das integrierte X9 LTE-Modem unterstützt 4G LTE und ermöglicht einschnelleres Teilen von Videos und Fotos mitSpitzen-Uploadgeschwindigkeiten von 150 Mbit/Sek., dreimal schnellerals herkömmliche LTE-Geräte. Die Vollfrequenz-Technologie unterstützteine stabilere und ungehinderte Netzwerkumgebung und Dualband-Wi-Fi.12-Megapixel-Kamera von SONY für ein besseres Fotografie-ErlebnisDas M6 Note unterstützt ArcSoft Dual-Kamera-Bokeh,Multi-Frame-Rauschunterdrückung und HDR-Algorithmus und umfasst dieSONY IMX362/Samsung 2L712 Kamera mit 12 Megapixeln Auflösung alsprimäre Kamera an der Rückseite und vereint eine f/1,9 ultraweiteBlende, einen 1,4 Mum Pixel CMOS-Bildsensor und eine 6P-Linse fürhohe Bildqualität zu einem erschwinglichen Preis.Das M6 Note bietet das Dual PD Fokussiersystem, das eineFokussiergeschwindigkeit von schnellen 0,03 Sek. bietet, was beivoller Beleuchtung viermal schneller und bei geringer Beleuchtung 7,5Mal schneller als die vorherige Generation ist.Kombiniert mit dem ArcSoft Beauty-Algorithmus, der die Textur unddie Natur der Haut hervorhebt, liefern die 16-Megapixel-Frontkameraund die f/2.0-Blende den Kunden eine hervorragende Selfie-Erfahrung.Extragroßer Akku mit mCharge SchnellladetechnologieMit dem extragroßen 4000-mAh-Akku des M6 Note können die Benutzerdie Funktionen des Smartphones länger nutzen, bevor sie es aufladenmüssen. Die 18 W mCharge Schnellladetechnologie ermöglicht außerdemdas gleichzeitige Aufladen und Benutzen des Smartphones."Das M6 Note wurde als kostengünstiges Smartphone mit höhererLeistung entworfen. Es soll die wachsende Nachfrage der jungenGeneration nach immer besseren Smartphones decken", so Li Nan,Vizepräsident von Meizu Technology Co. und Präsident von M Series."Alle Eigenschaften des Smartphones bieten den Benutzern eine'bessere Erfahrung' und lösen das M Series-Versprechen 'Qualität fürjunge Leute' ein."Das M6 Note ist in Gold, Silber, Schwarz und Blau in folgendenLändern erhältlich: China, Kolumbien, Indien, Indonesien, Israel,Italien, Kasachstan, Mexiko, Myanmar, Pakistan, Philippinen,Russland, Spanien, Ukraine, Vietnam und anderen.Preis: 1.099 CNY (164,95 USD) für 3G+16G, 1.299 CNY (194,95 USD)für 3G+32G und 1.699 CNY (254,99 USD) für 4G+64G.Weitere Informationen erhalten Sie unter:https://www.meizu.com/en/Über Meizu Technology Co., Ltd.Das 2003 gegründete Unternehmen Meizu Technology Co., Ltd. (Meizu)ist laut Statistiken von IC Insights in Bezug auf die verkauftenStückzahlen der weltweit elftgrößte Hersteller von Mobiltelefonen undeiner der einflussreichsten Smartphone-Hersteller in China. DasUnternehmen hat eine Smartphone-Reihe mit knapp 30 Modellen, vondenen im Jahr 2016 22.000.000 Stück ausgeliefert wurden, was dasUnternehmen in Bezug auf die verkauften Stückzahlen zum weltweitelftgrößten Hersteller von Mobiltelefonen machte. Das Unternehmen hatzwei unabhängige Geschäftseinheiten, M Series und Meizu. Meizukonzentriert sich auf den Highend-Markt und M Series entwickeltProdukte mit dem Versprechen "Qualität für junge Leute".Foto - https://mma.prnewswire.com/media/548012/Meizu_M6_Note.jpgOriginal-Content von: Meizu, übermittelt durch news aktuell