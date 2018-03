Dieselskandal schädigt Ruf der Autohersteller, deutsche Bürger wünschen sich Sammelklagen / ROLAND Rechtsschutz veröffentlicht den Rechtsreport 2018 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Köln (ots) -- 77 Prozent der Bundesbürger halten die Gerichte für überlastet.- Die Mediation als außergerichtliche Konfliktlösung ist in derBevölkerung immer bekannter.- Der Ruf der Automobilindustrie hat unter dem Dieselskandal starkgelitten: Nur noch 26 Prozent der Deutschen äußern sich positivüber die Hersteller.- 46 Prozent finden, dass den betroffenen Fahrern eineEntschädigung zustehe; 79 Prozent würden die Einführung vonSammelklagen hierzulande begrüßen.Das Vertrauen der Bürger in das deutsche Justizsystem istunverändert hoch: 68 Prozent der Bevölkerung haben sehr viel oderziemlich viel Vertrauen in die Gesetze, 64 Prozent in die Gerichte.Nichtsdestotrotz wächst die Zahl derer, die eine Überlastung derGerichte bemerken: Von 60 Prozent im Jahr 2010 auf 77 Prozent imvergangenen Jahr.Das geht aus dem ROLAND Rechtsreport 2018 hervor, den ROLANDRechtsschutz heute veröffentlicht hat. Die Studie entsteht jährlichin Zusammenarbeit mit dem Institut für Demoskopie Allensbach. DieEinstellung der Bevölkerung zum Justizsystem und zuraußergerichtlichen Konfliktlösung ist ein fester Bestandteil derUntersuchung. Darüber hinaus analysiert der diesjährige Rechtsreportdie Meinungen der Verbraucher zum Dieselskandal und die in diesemZusammenhang oft diskutierte Frage der Einführung von Sammelklagen inDeutschland.Trotz hohem Vertrauen auch Kritik an der Arbeit der GerichteIn Bezug auf das Justizsystem kritisieren die Bürger insbesonderedie langen Verfahrensdauern (83 Prozent) und ihrer Ansicht nach zumilden Strafen. Besonders gegenüber jugendlichen Straftätern solltendie Gerichte härter durchgreifen, sagen 57 Prozent. Auch hat jederZweite den Eindruck, dass Urteil und Strafmaß stark vom jeweilszuständigen Gericht (58 Prozent) und vom verpflichteten Anwaltabhängen. So meinen 66 Prozent, dass ein bekannter Anwalt die Chancenauf ein günstiges Urteil erhöht. Außerdem finden 55 Prozent diedeutschen Gesetze viel zu kompliziert.Deutsche sind offen für die Mediation, deren Bekanntheit wächstAngesichts der kritischen Haltung gegenüber der Arbeit derGerichtsbarkeit überrascht es nicht, dass die Deutschen offen für dieaußergerichtliche Konfliktlösung sind. Besonders bekannt ist hier dieMediation, von der mittlerweile 73 Prozent der Bevölkerung schoneinmal gehört haben. Zwar ist das Mediationsverfahren nach wie vorbesonders bei Bürgern mit höherer Schulbildung bekannt, dieBekanntheit hat in den vergangenen Jahren jedoch am stärksten beiPersonen mit einfacher Schulbildung zugenommen. 49 Prozent denken,dass sich mit der Mediation viele Streitigkeiten beilegen lassen -bei denen, die das Verfahren vor der Befragung bereits kannten, sindes sogar 52 Prozent.Dieselskandal schadet dem Ruf der AutoindustrieWie der ROLAND Rechtsreport 2018 weiterhin zeigt, hat der Ruf derAutomobilindustrie - traditionell eine der beliebtesten Branchen inDeutschland - durch den Dieselskandal stark gelitten: Äußerten sich2014 noch 62 Prozent der Bevölkerung positiv über deutscheAutohersteller, sind es inzwischen nur noch 26 Prozent. Damit wirddie Automobilbranche ähnlich beurteilt wie die Energiewirtschaft oderChemische Industrie.Eine starke Auswirkung auf das Kaufverhalten ist im Rechtsreport2018 hingegen nicht erkennbar: Lediglich jeder Vierte gibt an,künftig keinen Diesel mehr kaufen zu wollen. Vielmehr finden 20Prozent der Bundesbürger die Aufregung über die Manipulationenübertrieben, bei den Dieselfahrern sogar 30 Prozent. Allerdings standzum Befragungszeitraum das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zumöglichen Fahrverboten aus.Deutliche Mehrheit ist für die Einführung von Sammelklagen, hataber noch keine gefestigte MeinungIm Zusammenhang mit dem Dieselskandal wurde in den Medien häufigerüber die Einführung von Musterfeststellungsklagen in Deutschlanddiskutiert. Bei dieser oft auch "Sammelklage" genannten Form könnenmehrere Verbraucher zusammen Klage einreichen, um den Sachverhaltgemeinsam vor Gericht zu klären. Laut Rechtsreport 2018 würden 79Prozent der Bundesbürger die Einführung von Sammelklagen alsjuristisches Mittel begrüßen, lediglich sechs Prozent wären dagegen.Angesichts der möglichen Nachteile von Sammelklagen - nämlich,dass unter Umständen eine Klageindustrie entstehen kann, an der vorallem Anwaltskanzleien verdienen - fällt das Urteil jedoch andersaus: Die Gruppe der Befürworter schrumpft auf 63 Prozent, während dieGruppe der Gegner auf 21 Prozent wächst. Diese starke Beeinflussungdes Meinungsbilds durch ein einziges Argument ist häufig ein Hinweisdarauf, dass sich die Bevölkerung noch nicht besonders stark mit derentsprechenden Thematik auseinandergesetzt hat. 