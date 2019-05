Dieselskandal: Porsche muss 535 Millionen Euro Strafe zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

STUTTGART (dts Nachrichtenagentur) - Im Zusammenhang mit dem Dieselskandal muss der Autohersteller Porsche ein Bußgeld in Höhe von 535 Millionen Euro zahlen. Unter anderem sei es zu fahrlässigen Aufsichtspflichtverletzungen in der Entwicklungsabteilung gekommen, teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstagnachmittag zur Begründung mit. Ein entsprechender Bußgeldbescheid wurde am Dienstag erlassen.

Porsche selbst teilte mit, dass man gegen den Bußgeldbescheid keine Rechtsmittel eingelegt habe. Das Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen das Unternehmen sei damit beendet. Für das Risiko möglicher Zahlungsverpflichtungen aus dem Bußgeldbescheid sei auf Ebene des Volkswagen-Konzerns bereits im ersten Quartal 2019 eine Rückstellung gebildet worden, hieß es von Porsche weiter. Die Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen aus dem Bescheid werde man im zweiten Quartal vornehmen.

