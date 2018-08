Dieselskandal: Klage als Anspruchshäufung gegen VW eingereicht - Widerruf Autokredit und Schadensersatz

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Hamburg (ots) - HAHN Rechtsanwälte hat jetzt gegen Volkswagen eineKlage als sogenannte Anspruchshäufung beim Landgericht Braunschweigeingereicht. Dabei werden Ansprüche auf Rückabwicklung einesAutokreditvertrages gegen die VW Bank GmbH mitSchadensersatzansprüchen gegen Volkswagen AG als Herstellerkombiniert. Dabei handelt es um eine sogenannte Anspruchshäufung,deren Voraussetzungen in Paragraph 260 ZPO normiert sind. Vorliegendklagt der Inhaber eines VW Tiguan TDI. "Die Anspruchshäufung in einemKlagverfahren gegen zwei VW-Gesellschaften kann für einenrechtsschutzversicherten Mandanten einen besonderen Charme haben",sagt der Hamburger Fachanwalt Peter Hahn von HAHN Rechtsanwälte. "DerKläger hemmt durch Einreichung der Klage neben dem Anspruch aufRückabwicklung des Autokredits auch die Verjährung bezüglich seinerSchadensersatzansprüche gegen VW als Hersteller desabgasmanipulierten Dieselfahrzeuges. Somit verbleibt dem Kläger eineweitere Chance, falls seine Ansprüche auf Rückabwicklung desAutokredits gerichtlich nicht durchgesetzt werden sollten", ergänztHahn. Bei Schadensersatz gegen VW als Hersteller beim Einbau des EA189-Motors droht der Eintritt der Verjährung bereits zum 31.12.2018."Die Anmeldung eines Schadensersatzanspruchs gegen VW über dasneue Musterfeststellungsverfahren halten wir in der Regel für nichtzielführend", sagt Hahn weiter. "Das Musterfeststellungsverfahrenselbst dürfte sich bei zwei bis drei Instanzen allein über mindestensfünf Jahren hinziehen. Bis dahin hätte das abgasmanipulierteDieselfahrzeug im Regelfall etwa 100.0000 km mehr auf der Uhr. Wegendes Volkswagen zustehenden Wertersatzes für gefahrene Kilometer wäreder Schadensersatzanspruch dann bereits "abgefahren" und nicht mehrwerthaltig Deswegen halten wir schon wegen der langen Zeitdauer dasMusterfeststellungsverfahren bei der Anmeldung vonSchadensersatzansprüchen von Dieselfahrern für eine gefährlicheMogelpackung", meint Hahn."Bei Autokreditverträgen, die ab dem 13. Juni 2014 abgeschlossenwurden, müssen sich Verbraucher wegen einer Gesetzesänderung nachunserer Auffassung nicht einmal einen Wertersatz für gefahreneKilometer anrechnen lassen", sagt Hahn weiter. "Die Folge eineswirksamen Widerrufs ist dann, dass Autobesitzer ihr mehrere Jahrealtes Fahrzeug faktisch kostenfrei gefahren sind. Ob einSchadensersatzanspruch gegen den Dieselhersteller oder eineRückabwicklung eines Autokredits nach Widerruf erfolgversprechenderist oder möglicherweise eine Kombination beider Ansprüche, muss imEinzelfall geprüft werden", sagt Hahn. HAHN Rechtsanwälte vertrittbeim Abgasskandal mehr als 2.000 Betroffene und verklagt bereitsdiverse Autokreditbanken vor bundesdeutschen Gerichten. Laut Hahnliegen bereits positive Urteile von sieben deutschen Landgerichtenvor. HAHN Rechtsanwälte haben jüngst beim Landgericht Hamburg ein fürden Verbraucher positives Versäumnisurteil erstritten. Durch denWiderruf eines Autokredits können auch Besitzer von Benzinern ihrFahrzeug kostengünstig zurückgeben. HAHN Rechtsanwälte bietet allenbetroffenen Verbrauchern einen kostenfreien Erstcheck an. WeitereInformationen können Sie unterhttps://hahn-rechtsanwaelte.de/autokredit-widerrufen erhalten.Zum Kanzleiprofil:Bei HAHN Rechtsanwälte PartG mbB (hrp) handelt es sich um eine derführenden bundesweit im Bank- und Kapitalmarktrecht, Verbraucher- undVersicherungsrecht tätige Kanzlei, die die Anleger- undVerbraucherseite vertritt. Der Kanzleigründer, Rechtsanwalt PeterHahn, M.C.L., ist seit 30 Jahren, seine Partner, Rechtsanwältin Dr.Petra Brockmann und der assoziierte Partner Lars Murken-Flato sindseit mehr als 10 Jahren ausschließlich im Bank- und Kapitalmarktrechttätig. Alle Partner sind Fachanwälte für Bank- und Kapitalmarktrecht.Hahn Rechtsanwälte vertritt ausschließlich Kapitalanleger. Für dieKanzlei sind zurzeit fünfzehn Anwälte, davon sind sechs Fachanwältefür Bank- und Kapitalmarktrecht. Hrp verfügt über Standorte inBremen, Hamburg und Stuttgart.Kanzleikontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail:hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell