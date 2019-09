Dieselskandal: Deutsche VW-Halter haben Anspruch auf mehr als 40 Milliarden Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Potsdam (ots) -- rightnow.eu analysiert Entschädigungsanspruch deutscherVerbraucher im Abgasskandal- Betroffene VW-Fahrzeughalter haben Anspruch auf bis zu 42Milliarden Euro- Rund 75 Prozent der betroffenen Verbraucher setzen ihre Rechtenoch nicht durchDeutsche VW-Halter haben Anspruch auf Entschädigungen in Höhe vonbis zu 42 Milliarden Euro aufgrund des Abgasskandals. Das geht auseiner aktuellen Auswertung des Verbraucherportals rightnow.euhervor. Das Portal hat die durchschnittliche Entschädigungssumme ausmehr als 1.000 abgeschlossenen Fällen im Dieselskandal analysiert.Insgesamt vertritt rightnow.eu mehr als 11.000 Mandanten imAbgasskandal und hat unter anderem das erste klagestattgebende Urteilgegen VW an einem deutschen Oberlandesgericht erwirkt.Im Schnitt erhalten VW-Halter demnach eine finanzielleEntschädigung in Höhe von 17.510 Euro, wenn sie ihr gebrauchtesDiesel-Fahrzeug an den Wolfsburger Konzern zurückgeben. Insgesamtsind rund 2,4 Millionen Volkswagen-Fahrzeuge vom Dieselskandalbetroffen. Würde jeder Fahrzeughalter seine Entschädigung einklagen,müsste Volkswagen mit Kosten in Höhe von bis zu 42 Milliarde Eurorechnen. In den USA entschädigte der Wolfsburger Konzern sämtlicheHalter der rund 350.000 betroffenen Fahrzeuge mit umgerechnet rund6,8 Milliarden Euro. Das sind etwa 19.428 Euro pro Fahrzeug.So setzen sich die Volkswagen-Entschädigungen zusammenIn Deutschland setzt sich die jeweilige Entschädigungssumme ausdem ursprünglichen Kaufpreis des Fahrzeuges abzüglich einerNutzungsentschädigung zusammen. Letztere ist abhängig von derindividuellen Laufleistung des jeweiligen Fahrzeuges. Teilweisewerden den betroffenen Fahrzeughaltern zudem Deliktzinsenzugesprochen. In diese Richtung hat sich bislang unter anderem dasOberlandesgericht Köln ausgesprochen."Dass Volkswagen wirklich Entschädigungen in Höhe von 42Milliarden Euro zahlen muss, ist sehr unwahrscheinlich, abertheoretisch möglich", kommentiert Alexander Voigt, Rechtsanwalt vonrightnow.eu und führt fort: "Dafür müsste jeder betroffeneFahrzeughalter gegen den Konzern vorgehen. Aktuell setzen jedoch nurrelativ wenige VW-Fahrer ihre Rechte im Dieselskandal durch: Ungefähr200.000 haben VW auf individuellem Weg verklagt, rund 460.000 sindzudem in der Musterfeststellungsklage versammelt.Da sich die Musterfeststellungsklage jedoch mindestens vier Jahrehinziehen wird und die betroffenen Fahrzeuge währenddessenkontinuierlich an Wert verlieren, werden die Teilnehmer derMusterfeststellungsklage wohl nur deutlich weniger als 17.000 Europro Fahrzeug erhalten. Teilweise werden sie sogar komplett leerausgehen. Zudem setzt das überhaupt voraus, dass der Prozess am Endezugunsten der Klägerseite entschieden wird.Für die Fahrzeughalter der restlichen rund 1,75 Millionenbetroffenen Fahrzeuge gilt es sich nun zu beeilen, denn wer seinenAnspruch auf eine Entschädigung nicht bis zum 31.12.2019 anmeldet,verschenkt seinen Rechtsanspruch. An diesem Tag greift nämlich dieVerjährungsfrist. Wir von rightnow.eu unterstützen aktuell mehr als11.000 Mandanten bei der Durchsetzung ihrer Rechte im Abgasskandal.Aktuell sind wir mit 95 Prozent unserer Individualklagen erfolgreichund unsere Mandanten erhalten ihre Entschädigung im Schnitt nachgerade einmal acht Monaten."Diese Rechte haben Abgasskandal-OpferVom Abgasskandal betroffene Fahrzeughalter können die Auszahlungdes vollständigen Kaufpreises ihres Fahrzeuges bei dem jeweiligenHersteller geltend machen und ihr Auto dafür zurückgeben. Alternativgibt es auch die Möglichkeit, das Fahrzeug weiterzunutzen und einenTeil des Kaufpreises als Entschädigung zu erstreiten. Auf rightnow.eukönnen Autobesitzer ihren möglichen Anspruch kostenfrei prüfenlassen.rightnow.eu ist ein Angebot der Potsdamer RechtsanwaltskanzleiGoldenstein & Partner. Diese kooperiert dabei mit dem deutschenProzessfinanzierer ROLAND ProzessFinanz AG. Letzterer ermöglicht esVW-Kunden ohne Rechtschutzversicherung, risikofrei gegen den Konzernvorzugehen. Im Erfolgsfall sichert sich ROLAND dafür lediglich eineProvision in Höhe von 30 Prozent der durchgesetztenEntschädigungssumme.Über rightnow.euhttps://rightnow.eu/ ist ein Verbraucherportal, das sich auf dieDurchsetzung von Entschädigungsforderungen von Abgasskandal-Opfernspezialisiert hat. Auf der Plattform können geschädigte Kundendeutscher Autobauer kostenfrei prüfen, ob sie Anspruch auf einefinanzielle Entschädigung haben und das Portal mit der Durchsetzungihrer Rechte beauftragen. Rightnow wurde 2017 gegründet, hat seinenSitz in Potsdam und beschäftigt derzeit 60 Mitarbeiter. DasVerbraucherportal ist ein Angebot der Potsdamer RechtsanwaltskanzleiGoldenstein & Partner.Pressekontakt:Nils Leidloff | nils.leidloff@tonka-pr.com | +49.30.4036476.07Original-Content von: rightnow.eu, übermittelt durch news aktuell