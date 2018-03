Dieselskandal: Bouffier fordert Entschädigungen von Autokonzernen

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

WIESBADEN/FRANKURT (dpa-AFX) - Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nimmt im Dieselskandal die Automobilkonzerne in die Pflicht.



"Für den von ihnen verursachten Schaden müssen die Automobilkonzerne die Dieselfahrer entsprechend entschädigen", sagte Bouffier am Sonntag bei einer Mitgliederversammlung des ADAC Hessen-Thüringen in Frankfurt. Auch der Diesel müsse eine Zukunft haben. Für Bouffier ist die Entschädigung ein Weg, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. "Die Menschen sollen sich darauf verlassen können, den Diesel weiterhin zu fahren", sagt er./buz/DP/he