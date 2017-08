Dieselprämie: Welcher Hersteller bietet was? Der große Überblick von testberichte (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) -Dieselprämie ist nicht gleich Dieselprämie: Das hat eineAuswertung der Autoexperten von testberichte (www.testberichte.de)ergeben. In einem Vergleich der wichtigsten zwölf Autohersteller* inDeutschland haben die Kfz-Kenner alle wichtigen Kriterien in einerübersichtlichen Tabelle leicht vergleichbar nebeneinander aufgelistetund die jeweiligen Vor- bzw. Nachteile in einem kurzen Fazitzusammengefasst (siehe Infografik).Einschränkungen bei Ford, BMW, Renault und FiatDie Prämie wird fast überall bis zum Jahresende angeboten, nur beiRenault (31.10.) oder Fiat (30.9.) endet sie früher. Fast alleHersteller nehmen Altfahrzeuge mit einer Erstzulassung von vormindestens sechs Monaten zurück. Bei BMW müssen zurückgegebeneFahrzeuge dagegen mindestens ein Jahr zugelassen sein, während beiFiat drei Monate genügen. Ford ist der einzige Anbieter, der nurDiesel-Altfahrzeuge mit der Euronorm 1-3 akzeptiert. Alle anderennehmen auch Wagen mit der Euronorm 4 zurück. Erfreulich: Alleaufgeführten Hersteller nehmen Wagen jeglicher Marken zurück - alsokeineswegs nur Fahrzeuge aus eigener Produktion.VW und Audi bieten Prämien auch beim Erwerb vonGebrauchtfahrzeugenSchlechtes Gewissen oder nicht: Positiv heraus stechen VW und Audinicht nur mit den höchstmöglichen Prämien von bis zu 10.000 Euro. Sieakzeptieren als einzige der untersuchten Hersteller auch gebrauchteFolgefahrzeuge. VW bietet darüber hinaus eine zusätzliche Prämie fürNeufahrzeuge mit alternativem Elektro- oder Hybrid-Antrieb.** Skodaund Seat locken mit zusätzlichen Zahlungen zur Dieselprämie fürKäufer von erdgasbetriebenen Fahrzeugen.Hyundai hat das finanziell beste AngebotMit 2.000 Euro maximaler Prämie zahlen die Premiummarken BMW undMercedes scheinbar am wenigsten. Allerdings nehmen beide - wie auchRenault und Hyundai - die Altfahrzeuge in Zahlung, erstatten also dengeschätzten Restwert zusätzlich zur Umweltprämie. Hyundai hat hierdas finanziell großzügigste Angebot: Zusätzlich zur Inzahlungnahmebieten die Koreaner die Maximal-Prämie von 10.000 Euro.Prämie auch für gewerbliche Abnehmer bei BMW, VW, Audi, Skoda undSeatWährend die Prämie bei den meisten Herstellern für Privatkundengilt, bieten BMW, Volkswagen, Audi, Skoda und Seat dieSonderkonditionen auch gewerblichen Einzelabnehmern an. Mercedes,Hyundai und Porsche machen dazu keine Angaben.* Die Liste umfasst die zehn Hersteller mit den meistenZulassungen in Deutschland (Januar - Mai 2017, Quelle:http://www.autozeitung.de/zulassungsstatistik-140455.html#) (VW,Mercedes-Benz/smart, Audi, Ford BMW/MINI, Opel, Skoda, Renault, Fiat,Hyundai) und zusätzlich die VW-Töchter Seat und Porsche.** Dabei handelt es sich um zusätzliche Prämien seitens derHersteller. Davon unabhängig wird die staatliche Förderung vonElektro- (4.000 Euro) oder Hybrid-Fahrzeugen (3.000 Euro) immerzusätzlich gewährt. Zusammen mit den Herstellerprämien lohnt sich derUmstieg auf eine wirklich umweltfreundliche Antriebsart alsobesonders.Kontakt:testberichteNiels Genzmer+49 30 91 207 - 124presse@testberichte.dewww.testberichte.dePIABO PR GmbHDominik KratzenbergTelefon: +49 30 2576 205 - 18E-Mail: testberichte@piabo.netWebseite: www.piabo.netOriginal-Content von: testberichte, übermittelt durch news aktuell