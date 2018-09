Dieselkrise: Hessen sieht kommenden Montag als Schicksalstag

WIESBADEN (dpa-AFX) - Mit Blick auf drohende Dieselfahrverbote sieht die hessische Landesregierung den kommenden Montag als Schicksalstag.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für diesen Tag eine Entscheidung der Bundesregierung zum Kurs in der Dieselkrise angekündigt. "Über die Frage, ob es Dieselfahrverbote gibt oder nicht, entscheidet die Koalition (im Bund) am kommenden Montag", sagte Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden.

Die Landesregierung ist davon überzeugt, mit der Hardware-Nachrüstung von Euro-5-Dieselmotoren ein Fahrverbot in Frankfurt noch abwenden zu können. Sie sieht den Bund am Zug, schnell den Weg für diese Nachrüstung auf Kosten der Hersteller frei zu machen.

Nach einem Urteil des Wiesbadener Verwaltungsgericht droht Frankfurt im kommenden Jahr ein großflächiges Fahrverbot für ältere Autos. Die Deutsche Umwelthilfe hatte wegen zu hoher Stickoxidwerte gegen Hessen geklagt./löb/DP/she