Dieselgipfel: Merkel will Sofortprogramm schnell auf den Weg bringen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will das geplante Milliarden-Sofortprogramm für bessere Luft in den Städten schnell auf den Weg bringen. "Wir haben zugesagt, dass die eine Milliarde eine Aussage für das Jahr 2018 ist", sagte Merkel am Dienstag nach dem zweiten Dieselgipfel zur Luftqualität in Städten in Berlin. Allerdings müsse dieses Sofortprogramm auch verstetigt werden.

"Das werden wir politisch einbringen in die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung." Alle Teilnehmer des Dieselgipfels seien der Meinung gewesen, dass dieses Sofortprogramm nur eine Facette sei, so Merkel weiter. Zur Veränderung der gesamten Stadtmobilität seien im Rahmen der Verkehrswende weitere Programme notwendig.

Foto: über dts Nachrichtenagentur