Dieselgipfel: Geballte Inkompetenz / Vorwurf des Rechtsbruchs durch die Exekutive

Düsseldorf (ots) - Die im Abgasskandal führendeRechtsanwaltskanzlei Rogert & Ulbrich aus Düsseldorf wirft denTeilnehmern am Dieselgipfel geballte Inkompetenz vor.Besonders bemerkenswert sei, so Rechtsanawalt Prof. Dr. MarcoRogert, dass selbst die geschäftsführende Umweltministerin BarbaraHendricks Maßnahmen vorschlägt, die Feststellungen aus ihrem eigenenHause, nämlich des Umweltbundesamtes ad absurdum führt. DasUmweltbundesamt sieht selbst den Hauptverursachungsbeitrag derüberhöhten Stickstoffdioxidwerte in den Städten mit 67 ProzentVerursachungsbeitrag bei den Diesel - PKW (siehe Video -www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe/stickstoffoxide)."Völlig zutreffend haben deshalb sämtliche mit dieserFragestellung befassten Verwaltungsgerichte all diejenigenLuftreinhaltepläne der Städte als untauglich angesehen, die genaudiese nunmehr untauglichen Maßnahmen des "Dieselgipfels" zurLuftverbesserung als "Placebo" festlegen, wie- Saubere Busflotten (die meist schon sauberer sind alsDiesel-PKW)- Mehr Fahrrad fahren- Fahrgemeinschaften bilden", erläutert Prof. Dr. Rogert."Die vorstehenden Maßnahmen sind erwiesener Maßen untauglich.Deshalb kommen die Maßnahmen einer vorsätzlichen Volksverdummunggleich", äußert Rechtsanwalt Prof. Dr. Marco Rogert.In solch untaugliche Maßnahmen 1 Mrd. EURO Steuergelder zuverschwenden sei ein Skandal.Die Anwälte rügen ferner, dass es keine Legitimation für denDieselgipfel gebe. Zuständig seien die Bundesländer und dieOberbürgermeister der betroffenen Städte. Bei diesen liege eineErmessensreduzierung auf Null vor, was die Einführung vonDieselfahrverboten in den Innerstädten angeht.Die Exekutive hat sich nach Ansicht der Anwälte Rogert & Ulbrichaus rechtsstaatlichen Grundsätzen verabschiedet, als sie zum Schutzder Automobillobby zugestand, alle illegal in den Verkehr gebrachtenDieselfahrzeuge dort zu belassen, obgleich kein Fahrzeuge gemäß derEG-Typgenehmigung hergestellt worden war. Diese Fahrzeuge verfügennach Darstellung von Prof. Dr. Martin Führ über keine Genehmigung, dakeine Fahrzeug von der Genehmigungswirkung der erteiltenEG-Typgenehmigung erfasst werde.Es sei auch der Bevölkerung nicht zu vermitteln, weshalb einillegal chipgetuntes Fahrzeug gemäß § 19 Abs. 7 StVZO i.V.m. §§ 19Abs. 2 S. 2 Nr. 3, Abs. 5 StVZO kraft gesetzlicher Anordnung nichtauf deutschen Straßen betrieben werden dürfe, während eine vielgravierendere Abweichung mit Auswirkung auf die Volksgesundheit, diedie Hersteller selbst vorgenommen hätten, sanktionslos bliebe.Prof. Dr. Marco Rogert bezeichnet deshalb auch den Rückruf als"rechtlichen Unsinn". "Wenn für den auf der Straße betriebenenDreckmodus keine Genehmigung bestand oder dieser von derGenehmigungswirkung nicht erfasst wurde, dann ist es auch rechtlichunmöglich durch einen Nebenauflage - den Rückruf - etwas zu heilen.Eine Nebenauflage kann nur dann ergehen, wenn für den tatsächlichenBetrieb auf der Straße eine gültige EG-Typgenehmigung bestand. Daranfehlt es."Der Rechtsbruch des Kraftfahrtbundesamtes wird dadurchabgesichert, dass niemand in die Verwaltungsvorgänge und die Aktendes Kraftfahrtbundesamtes Einsicht erhält. Es handele sich entwederum Betriebsgeheimnisse der Automobilhersteller oder aber es könne derRechtskreis der Geschädigten Autofahrer nicht berührt sein, soargumentiert das Kraftfahrtbundesamt.Auch wenn den Rechtsanwälten bekannt ist, dass die Umsetzung derrechtlichen Vorgaben zu schmerzlichen Konsequenzen für dieBevölkerung führen kann, sehen die Rechtsanwälte die Anwendung unddie Durchsetzung geltenden Rechts aber als alternativlos an."Nimmt man das geltende Recht nur deshalb nicht mehr ernst, weiles für Millionen von Bürgern zu Einschnitten in der privatenLebensführung kommt, wird das Rechtssystem ausgehöhlt und schafftsich selbst ab. Der Grundsatz "to big to fail", wie er bereits beider Bankenrettung angewendet wurde, führt stets zur Belohnung derSchädiger", erläutert Prof. Dr. Marco Rogert.Die Anwälte weisen darauf hin, dass die Geschädigte im Hinblickauf diese Verschwörung von Politik, Behörden und Wirtschaft nichtrechtlos gestellt sind und sowohl zivil- als auchöffentlich-rechtliche Ansprüche durchsetzen können.Es sei nach Auffassung der Anwälte an der Zeit, dass der mündigeBürger aufsteht und sein Recht in die Hand nimmt.Pressekontakt:Prof. Dr. Marco RogertRechtsanwaltProfessor für WirtschaftsrechtRogert & UlbrichRechtsanwälte in PartnerschaftAG Essen PR 1801Königsallee 2b40212 DüsseldorfTel.: (0049) (0)211/310638-0Fax: (0049) (0)211/2503132Email: Rogert@ru-law.deInternet: www.auto-rueckabwicklung.deOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell