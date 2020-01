Dieselgate erreicht Volvo: Abgasmessungen der Deutsche Umwelthilfe zeigen illegale Abschaltung der Abgasreinigung bei einem Euro 5 Diesel-Volvo XC60

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Abgasstraßenmessungen des Emissions-Kontroll-Instituts derDeutschen Umwelthilfe decken eine temperaturgesteuerte Abschalteinrichtung beiVolvo auf - Bei für das Winterhalbjahr typischen Außentemperaturen überschreitetder Diesel-Volvo den NOx-Grenzwert fast um das 12-fache - DUH fordertKraftfahrtbundesamt auf, Hardware-Nachrüstungen anzuordnen - ARD-MagazinPlusminus dokumentierte die AbgasmessungenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat in ihrem Emissions-Kontroll-Institut (EKI)temperaturgesteuerte, nach Ansicht der DUH eindeutig illegaleAbschalteinrichtungen bei Abgasmessungen an einem Euro 5 Diesel Volvo XC60 2.0D3 im realen Betrieb auf der Straße festgestellt. Dabei überschritt dasgemessene Fahrzeug den Grenzwert für das gesundheitsschädliche DieselabgasStickstoffdioxid bis um das 11,9-fache. Die in diesem Fahrzeug bei Testsenttarnte Reduzierung der Abgasminderung über einen im Außenspiegel verbautenTemperaturfühler wurde durch Volvo mittlerweile bestätigt.Die ersten Messungen an dem Fahrzeug erfolgten bei Außentemperaturen zwischen +9bis +22 Grad Celsius. Bereits in diesem Temperaturbereich emittierte dasFahrzeug durchschnittlich 736 mg der gesundheitsschädlichen Stickoxide (NOx) prokm. Damit überschritt das Fahrzeug den geltenden Euro 5 NOx-Grenzwert bereits umdas 4,1-fache. Anschließend wurden dem Fahrzeug mit über einen im Außenspiegelplatzierten Eisbeutel niedrigere Außentemperaturen von -4 bis +6 Grad Celsiusvorgetäuscht. Dadurch wirkte die Abgasreinigung nicht mehr und fielzwischenzeitlich auf null. Dementsprechend explodierten die NOx-Werte: Bei -4bis 0 Grad Celsius wurde der NOx-Grenzwert mit 2.148 mg NOx/km sogar um das11,9-fache überschritten. Das Emissionsniveau des Fahrzeugs liegt in der Spitzedamit doppelt so hoch wie der im Jahr 1992 eingeführte NOx-Grenzwert für Euro 1Diesel-Pkw."Fahrzeuge wie dieser Volvo XC60 müssen stillgelegt oder auf Kosten von Volvomit einem SCR Katalysator nachgerüstet werden. Diese Hardware-Nachrüstung istvom KBA genehmigt und verfügbar. Ein Fahrzeug mit derart hohen Realemissionendarf nicht länger die Luft in unseren Innenstädten verpesten. Doch nicht nurVolvo betrügt Kunden mit in Wirklichkeit extrem schmutzigen Diesel-Fahrzeugen.Ähnliche Betrügereien bei winterlichen Temperaturen sehen wir bei VW, Daimler,Audi, Porsche und BMW. Die gesundheitlichen Folgen dieses menschenverachtendenVerhaltens - gerade für Kinder und an Asthma leidende Stadtbewohner - sindunakzeptabel. Es braucht endlich die amtliche Verpflichtung zurHardware-Nachrüstung und das Ende der im realen Straßenbetrieb weitgehendunwirksamen Software-Updates", so Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.Nach wie vor weigert sich das mit den Autokonzernen eng kooperierendeKraftfahrtbundesamt, für die circa 10 Millionen Betrugs-Diesel der AbgasstufenEuro 5+6 wirksame Hardware-Nachrüstungen anzuordnen und den betrügerischenHerstellern die Kosten hierfür aufzuerlegen."Unsere Messungen belegen die Abhängigkeit der Schadstoffemissionen von derAußentemperatur. Je kälter die Außentemperaturen sind, desto höher dieAbgaswerte. Dies hat keine technischen Gründe und ist unzulässig",schlussfolgert Axel Friedrich, Projektleiter des EKI.Links:- Zu den Messergebnissen: http://l.duh.de/p200123a- Mehr zum EKI: https://www.duh.de/projekte/eki-kontrollen/- Zur Plusminus-Sendung: http://ots.de/Gh4M9NPressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH0171 3649170, resch@duh.deDr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte0157 71592163, axel.friedrich.berlin@gmail.comDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe , www.facebook.com/umwelthilfe ,www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4500003OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell