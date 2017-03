Dieselgate: Vorlagebeschluss des LG Stuttgart hat es in sich - Druck auf Porsche SE und Volkswagen nimmt zu - Gericht fragt Parteien nach Einigungsbereitschaft

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Der jüngst erlassene Vorlagebeschluss des LGStuttgart (22 AR 1/17 Kap) zum Kapitalanleger-Musterverfahren gegendie Porsche Automobil Holding SE (PSE) enthält mehrere wegweisendeFeststellungen zugunsten der klagenden Aktionäre. Das Gericht folgtder von unserer Kanzlei vorgetragenen Argumentation und unserenBeweisantritten in den wesentlichen Punkten. Grundsätzliche Einwändeder PSE gegen ihre Haftung auf Schadensersatz werden demgegenüber mitklaren Worten zurückgewiesen. Das Gericht hat den Beschlussinzwischen zur Grundlage genommen, um unsere Mandanten und die PSEnach Einigungsmöglichkeiten zu fragen.Auch wenn diese Feststellungen zunächst nur für dasMusterverfahren gegen die PSE unmittelbare Bedeutung besitzen, dürfensich auch die vor dem Landgericht Braunschweig klagenden VW-Aktionärein wesentlichen Rechtsfragen bestätigt sehen.Die aus Sicht der klagenden Aktionäre wichtigsten Feststellungendes Gerichts - am 06. März im elektronischen Bundesanzeigerveröffentlicht - sind:1. Abschaltvorrichtung verstieß gegen EU-RechtZitat aus dem Beschluss: "Mit der Aufdeckung des serienweisenEinbaus nicht gesetzeskonformer Motorsteuerungssoftware besteht fürdie Verbraucher ein erhebliches Risiko für den Fortbestand derBetriebserlaubnis. Damit steht der Rechtsverstoß der Volkswagen AGbei der Erfüllung von gesetzgeberischen Umweltstandards alseingetretene Tatsache fest."2. Es liegen mehrere taugliche Insiderinformationen vor, die ggfs.im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung zu veröffentlichen waren:- die Bekanntgabe der ICCT-Studie im Mai 2014- die Inkenntnissetzung des Zeugen Prof. Dr. Martin Winterkornu.a. durch ein Memorandum des Mitarbeiters Frank Tuch- die Rückrufaktionen der Volkswagen AG um den Jahreswechsel 2014- die Offenlegung der Verwendung der Abschaltvorrichtung gegenüberden US-Umweltbehörden3. Die Insiderinformationen besaßen KursbeeinflussungspotentialDas Gericht führt hierzu insbesondere aus, dass jeder konkretenAnfrage seitens der US-Umweltbehörden ab 2014 in Bezug auf dieEinhaltung der Umweltstandards der produzierten Dieselmotoren desVolkswagen-Konzerns der Charakter einer Insiderinformation innewohnt,da aufgrund der ICCT-Studie eine gesteigerteEintrittswahrscheinlichkeit eines Compliance- bzw. Rechtsverstoßesbesteht. Nach Auffassung des Gerichtes lag das Risiko der Aufdeckungder Rechtsverstöße der Volkswagen AG aufgrund derunternehmensexternen Anfragen bereits im Mai 2014 deutlich über 50 %.Die Ereignisse sind nach Auffassung des Gerichts auch höchstkurssensibel, da nach der Behauptung der Kläger Bernd Gottweis, derMitarbeiter des vormaligen Vorstandsvorsitzenden, bereits im April2014 über die Gefahr erheblicher Straf- und Schadensersatzzahlungenim Falle einer Aufdeckung des Einsatzes einer Manipulationssoftwareinformiert gewesen sein soll.4. Die Insiderinformationen waren auch kurserheblichDiese Insiderinformationen seien angesichts des Kurseinbruchs derVorzugsaktien der PSE vom 17.09.2015 auf den 21.09.2015 in Höhe von19,36 % auch kurserheblich gewesen (jeweils XETRA-Schlusskurse).Sämtliche dieser Feststellungen betreffen unmittelbar zwar nureine mögliche Haftung der PSE. Sie lassen sich jedoch entsprechendauf eine Haftung der Volkswagen AG übertragen und geben den klagendenVW-Aktionären weiteren Auftrieb.Für das Musterverfahren gegen die PSE trifft das Gericht noch eineVielzahl weiterer Feststellungen, welche für die klagendenPorsche-Aktionäre sehr günstig sind:5. Kursdifferenzschaden wird mit 19,36 % des AktienerwerbspreisesgeschätztDas Gericht schätzt den den Porsche-Aktionären entstandenenKursdifferenzschaden mit einem Betrag in Höhe von 19,36 % desErwerbspreises ihrer Aktien.6. Eigene Veröffentlichungspflicht der PSEDie PSE kann sich als herrschendes Unternehmen nicht seinerVeröffentlichung schlicht dadurch entziehen, in dem es auf diebestehende Veröffentlichungspflicht des abhängigenTochterunternehmens Volkswagen AG verweist.7. PSE als Mutterunternehmen trifft eine kapitalmarktrechtlicheInformationsbeschaffungspflichtDie PSE als Mutterunternehmen trifft eine kapitalmarktrechtlicheInformationsbeschaffungspflicht, mit welcher auch im faktischenKonzern eine kapitalmarktrechtliche Auskunftspflicht des abhängigenUnternehmens Volkswagen AG korreliert.8. PSE steht ein Informationsanspruch gegen Volkswagen AG zuDer PSE steht ein Informationsanspruch gegen das abhängigeUnternehmen Volkswagen AG zum Zwecke der Erfüllung derAd-hoc-Publizität zu.9. Winterkorn als BindegliedDas Mutterunternehmen PSE kann sich im Konzernverhältnis aufgrundder Personalunion des Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. MartinWinterkorn als Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG anInsiderinformationen aus der Sphäre der Volkswagen AG infizieren mitder Folge einer Wissenszurechnung.10. PSE kann keine Verschwiegenheitspflichten gegen Weitergabe vonInsiderinformationen einwendenDie PSE kann nicht erfolgreich einwenden, dass der Weitergabe vonInsiderinformationen aus der Sphäre der Volkswagen AG durch ihrendamaligen Vorstand Verschwiegenheitspflichten entgegen gestandenhätten, soweit die Weitergabe der Erfüllung der öffentlichen Pflichtzur Ad-hoc-Publizität dient.Richtungsweisend sind überdies die vom LG Stuttgart bereits imEinzelnen bezeichneten und für erforderlich gehaltenenBeweiserhebungen. Das Gericht hält eine Vielzahl von Beweisantrittender klagenden Aktionäre zu der frühzeitigen Inkenntnissetzung desvormaligen Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Martin Winterkorn sowiedessen Kenntnis von der bevorstehenden Aufdeckung der Manipulationenfür relevant.In diesem Zusammenhang freuen wir von mzs-Rechtsanwälte uns ganzbesonders, dass das Gericht unter Verweis auf ein von unserer Kanzleibetreutes Verfahren auch die Vorlage des bei der Volkswagen AGbefindliche Schreiben von Frank Tuch an Prof. Dr. Winterkorn vom23.05.2014 für erforderlich hält. Wir haben uns in unserenAktionärsklagen konkret auf den Inhalt des Schreibens desMitarbeiters Frank Tuch bezogen und daraus zitiert. Wir werten es alswichtigen Teilerfolg, dass das Gericht unserer Anregung folgt unddiesem Schreiben besondere Bedeutung für die Frage derKenntniserlangung des damaligen Vorstandsvorsitzenden MartinWinterkorn zuerkennt.Erfreulich ist aus unserer Sicht im Übrigen, dass sich das LGStuttgart an der Einleitung ein Musterverfahren gegen die PSE vor demOLG Stuttgart nicht durch das parallele Verfahren gegen dieVolkswagen AG vor dem OLG Braunschweig gehindert sieht. Das Gerichtbegründet die Zulässigkeit eines parallelen Musterverfahrensausführlich und in zutreffender Weise damit, dass den Verfahren gegendie Volkswagen AG und gegen die PSE zwei unterschiedlicheLebenssachverhalte zugrunde liegen.Auf Grundlage dieses Beschlusses hat das Gericht unsere Kanzleiund die Prozessbevollmächtigten der PSE inzwischen bereitsangeschrieben und danach gefragt, ob die Möglichkeit einervergleichsweisen Erledigung des Rechtsstreites bestünde. Wir greifen diese Anregung selbstverständlich gerne auf und werden mit unseren Mandanten nunmehr erörtern, ob wir mit einem konkreten Einigungsangebot auf die Beklagte zugehen.