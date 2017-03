Dieselgate: OLG Braunschweig macht Musterkläger gegen VW bekannt und eröffnet Musterverfahren

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Das Oberlandesgericht Braunschweig hat unssoeben per E-Mail vorab mitgeteilt, dass es die DEKA Investment GmbHzum Musterkläger benannt hat. Damit hat das Gericht dasKapitalanleger-Musterverfahren gegen die Volkswagen AG eröffnet.Damit erhalten VW-Aktionäre, Porsche-Aktionäre sowie Erwerber vonDerivaten auf VW-Aktien ab sofort die MöglichkeitSchadensersatzansprüche gegen die Volkswagen AG zum Musterverfahrenanzumelden. Laut Pressemitteilung des OLG Braunschweig beläuft sichdie geltend gemachte Schadenssumme der 1.470 ausgesetztenAnlegerklagen auf insgesamt rund 1,9 Mrd. Euro. Darüber hinaus sindca. weitere 70 Verfahren gegen die Volkswagen AG beim LandgerichtBraunschweig anhängig, über deren Aussetzung das LandgerichtBraunschweig noch entscheiden wird. Das Gesamtvolumen der beimLandgericht Braunschweig anhängigen insgesamt rund 1.540Schadensersatzklagen von Anlegern gegen die Volkswagen AG beziffertsich auf ca. 8,8 Mrd. Euro."Auf diese Möglichkeit hatten viele Anleger bereits langegewartet", erläutert Dr. Thomas Meschede, Fachanwalt für Bank- undKapitalmarktrecht der mzs Rechtsanwälte Düsseldorf. "Schließlichbesteht erst jetzt die Möglichkeit der Anmeldung vonSchadensersatzansprüchen , welche deutlich kostengünstiger ist alseine eigene Klage", so Dr. Meschede weiter. Die Anmeldung hemmt denLauf der Verjährung, so dass der Schadensersatzanspruch bis zumAusgang des Musterverfahrens gesichert wird."Aktionären, die nicht rechtsschutzversichert sind, empfehlen wirdaher im Regelfall ihren möglichen Schadensersatzanspruch nunmehr zumMusterverfahren anzumelden statt zu klagen", so Dr. Meschede.Kursdifferenzschaden von rund 60 Euro pro AktieGute Chancen auf die erfolgreiche Geltendmachung vonSchadensersatz erkennt der Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarkrechtvor allem für die Aktionäre, die VW-Aktien nach dem 23. Mai 2014erworben und bis zum Bekanntwerden des Abgasskandals am 18.09.2015gehalten haben. "Vielversprechend ist die Geltendmachung dessogenannten Kursdifferenzschadens", so Dr. Meschede weiter. Er gehtvon einem geschätzten Kursdifferenzschaden in Höhe von etwa 61,80 EURje Vorzugsaktie und 55,65 EUR je Stammaktie aus. Es handelt sichhierbei um die Differenz zwischen den Schlusskursen im Xetra-Handelam Freitag, 18.09.2015, und den Schlusskursen am Dienstag,22.09.2015.Dr. Meschede und sein Team von mzs Rechtsanwälte stehenbetroffenen Aktionären ab sofort gerne für die Anmeldung derSchadensersatzansprüche zum Musterverfahren zu Verfügung.Pressekontakt:Dr. Thomas MeschedeFachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrechtmzs Rechtsanwälte0211/69002-54meschede@mzs-recht.dewww.mzs-recht.deOriginal-Content von: mzs Rechtsanw?lte, übermittelt durch news aktuell