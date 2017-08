Dieseldebatte beschleunigt Strategiewandel (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Frankfurt (ots) -- Neuer Commerzbank Sektorbericht Automobilzulieferer 2017- Rekordumsatz der Branche in Deutschland in Höhe von EUR78,9 Mrd.für 2017 prognostiziert- Elektromobilität Fluch und Segen zugleich, vernetztes undautonomes Fahren treiben Investitionskosten, Innovationskraftwird überlebenswichtigDieseldebatte beschleunigt StrategiewandelImmer weniger Menschen haben Interesse an einem Dieselfahrzeug. ImJuni dieses Jahres hatten nur noch knapp 40 Prozent der zugelassenenAutos einen Dieselmotor - fast 20 Prozent weniger als im Vorjahr.Dieser Einbruch könnte in der Verunsicherung der Konsumenten durch"Dieselgate" sowie in der Angst vor Fahrverboten für Dieselfahrzeugein Städten begründet liegen. "Die neue 'Dieselangst' der Kunden hatweitreichende Folgen für die Autokonzerne: Das wichtigeFlottengeschäft steht vor einem großen Umbruch", erläutert CedricPerlewitz, Sektor-Head Automotive bei der Commerzbank in Frankfurt."Damit sind die Autohersteller gefordert, ihren Strategiewandel inRichtung Elektromobilität erheblich zu beschleunigen", so Perlewitzweiter. Die rückläufige Nachfrage nach Autos mit Dieselmotor drücktauf die Wiederverkaufswerte und verteuert so das Leasing vonDieselfahrzeugen erheblich.Weitere Herausforderungen für Autokonzerne stellen verschärfterechtliche Anforderungen an den CO2-Ausstoß sowie neu definierteGrenzwerte für Feinstaub und Stickoxide dar. Dies wiederum treibt beiden Herstellern die Forschungs- und Entwicklungskosten in die Höhebei zugleich geringerem Absatz an Diesel-Fahrzeugen. Dabei ist dieZukunft des Dieselantriebs nur eines von vielen Themen, die dieHersteller und Zulieferer derzeit beschäftigen. "Die Automobilbranchebefindet sich im stärksten Umbruch seit Jahrzehnten. Neben demDieselantrieb stehen vier wichtige Megatrends zur Bewältigung an:Elektromobilität, vernetztes und autonomes Fahren sowieMobilitätsdienstleistungen", skizzierte Perlewitz dieStudienergebnisse des aktuellen Sektorberichts Automobilzuliefererder Commerzbank. "Zugleich ist die aktuelle Debatte für dieAutomobilindustrie eine große Chance, den anstehendenTransformationsprozess und Strategiewandel schneller voranzutreiben.Die deutschen Hersteller und Zulieferer mit ihrer führendenMarktposition und ihre starken Bilanzen gestalten daher den Wandelder Industrie aktiv mit", so Perlewitz.Elektromobilität: Fluch und Segen zugleichImmer mehr Deutsche können sich bei ihrem nächsten PKW-Kauf einElektroauto vorstellen. Allerdings müssen dafür wesentlich bessereVoraussetzungen in Bezug auf Preis, Ladezeiten und Reichweitenge-schaffen werden. "Die Erwartungshaltung der Kunden an dieInfrastruktur ist groß, aber der Druck der Politik auf die Herstellernoch viel größer", erläutert Perlewitz. "Insofern stellt der Ausblickauf einen wachsenden Markt für Elektroautos einen Segen dar, derFluch jedoch liegt für die Branche zugleich in den Kosten fürForschung und Entwicklung und im zeitlichen Druck", so derCommerzbank-Experte weiter. Eigentlich hatten sich die deutschenAutohersteller auf einen Massenmarkt mit Elektroautos erst gegen Endedes nächsten Jahrzehnts eingestellt. Dies wird von immer mehrExperten nun deutlich früher erwartet. Daher schaut die Branche etwaswehmütig auf den asiatischen Raum, in dem die größten Kompetenzen fürden Bau von Autobatteriezellen liegen. Dennoch nehmen Autokonzerneund Politik gemeinsam Fahrt auf, um elektrisch angetriebene Fahrzeugeauf dem Massenmarkt zu etablieren. Damit dies gelingt, ist einewesentliche Verbesserung des Preis-Leistungs-Verhältnisses nötig. AlsZwischenschritt wird mittelfristig der Hybrid-PKW stehen. Um diePflicht zu strengeren CO2-Reduktionen zu erfüllen, müssen Zuliefererund Autohersteller Verbrennungsmotoren, Getriebe, Reifen undAerodynamik weiter optimieren.Vernetztes und autonomes Fahren treiben InvestitionskostenVernetztes und autonomes Fahren sind wichtige Treiber vonForschung und technischen Innovationen. Deutsche Zulieferer undHersteller haben mit 58 Prozent den weltweit höchsten Anteil anPatenten im Bereich des autonomen Fahrens. Sie betreibenselbstfahrende Testfahrzeuge, vor deren Markteinführung jedoch nochhohe rechtliche Hürden zu überwinden sind. "Vollautonom fahrendeAutos erwarte ich erst nach dem Jahr 2025", so Perlewitz. Zwar habensich die etablierten Automobilzulieferer bei Fahrassistenzsystemendurch jahrelange Erfahrung eine starke Marktposition aufgebaut, aberdie Technologie wird sehr schnell weiterentwickelt. "Gerade bei der'Car-to-X'-Kommunikation, also dem elektronischen Datenaustauschzwischen Fahrzeug und Infrastruktur, droht ein starker Marktzutrittdurch branchenfremde Wettbewerber. Dadurch könnten etablierteAutomobilzulieferer ins Hintertreffen geraten", verdeutlichtSektor-Head Perlewitz. 80 Prozent der neu zugelassenen Autos inDeutschland sind bereits vernetzt. Sicherheits- undFahrerassistenzsysteme sowie Informations- und Kommunikationssystemekommen in immer höherem Maße zum Einsatz, auch im Segment derKompaktklasse. "Digitalisierung und Vernetzung führen zufundamentalen Veränderungen in der Autobranche", schildertCommerzbank-Experte Perlewitz die Situation. "Automobilhersteller und-zulieferer müssen sich von der traditionellen Produktion hin zumMobilitätsdienstleister wandeln." Dies erfordert hohe Investitionenin die eigene Software-Kompetenz beziehungsweise in neue digitaleGeschäftsfelder, sowohl organisch als insbesondere auch durchZukäufe. "Wir werden aufgrund der benötigten Digitalisierung mehrFirmenübernahmen sehen. Sowohl innerhalb der Automotive-Branche alsauch branchenübergreifend", so Perlewitz weiter.Gleichzeitig machen interessante Start-ups auf sich aufmerksam.Auf dem diesjährigen Automotive-Kolloquium der Commerzbankpräsentierten sich drei Start-ups zu den ZukunftsthemenElektromobilität, vernetztes Fahren und Mobilitätsdienstleistungen.Das junge Unternehmen Ubitricity hat eine Umrüstlösung für einfacheStraßenlaternen entwickelt, mit der Elektroautos in Kombination miteinem "intelligenten" Ladekabel künftig kostengünstig undflächendeckend aufgeladen werden können. Des Weiteren wird dasStart-up German Autolabs in Kürze einen ersten digitalen Beifahrermit künstlicher Intelligenz auf den Markt bringen, der dieKommunikation des Fahrers situationsbezogen steuert. Das Konzept desStart-ups door2door setzt dagegen auf geteilte Mobilität. Die Basisdafür bilden die Smartphones der Nutzer, eine Flotte von Kleinbussenals On-demand-Shuttle und das intelligente Pooling der Fahrwünsche.Innovationskraft wird überlebenswichtig"Automobilhersteller und -zulieferer entwickeln sich verstärkt zudigitalen Technologiekonzernen. Künftig werden völlig neueGeschäftsmodelle entstehen, die wir heute nur ansatzweise kennen", soPerlewitz. Die aktuellen Herausforderungen werden das Tempo desWandels in der Automobilindustrie zusätzlich befeuern. Dabei dringensowohl "Big Data Player" als auch eine Vielzahl von Start-ups immerstärker in das automobile Universum ein. Zum ersten Mal in ihrer über130-jährigen Geschichte sind die Fahrzeughersteller und derenZulieferer dort nicht mehr allein. Daher wird Innovationskraft zueinem der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren."Wir erwarten für die Automobilzulieferindustrie im Jahr 2017 einerneutes Rekordjahr mit Umsätzen in Deutschland in Höhe von 78,9Milliarden Euro. Aufgrund hoher Investitionskosten und einesverstärkten Wettbewerbs gehen wir ab 2018 von einer gedämpftenErtragslage aus", so Perlewitz.*****Der Commerzbank-Sektorbericht Automobilzulieferer 2017 ist alsKurzversion unter diesem Link erhältlich: https://www.firmenkunden.commerzbank.de/portal/de/cb/de/firmenkunden/aktuelles/branchen---maerkte/sektorpublikationen-1/standard_seite_27.htmlDer Bericht beruht auf Analysen und Einschätzungen der Branchedurch folgende Einheiten der Commerzbank AG:Segment: FirmenkundenBereich: ResearchAbteilung: Economic ResearchSegment: FirmenkundenBereich: Advisory & Primary MarketsAbteilung: Sector Team Automotive & TransportationSegment: Group Risk ManagementBereich: Credit Risk CorporatesAbteilung: Sector Team AutomotivePressekontakt:Maximilian Bicker: 069 136-22440Original-Content von: Commerzbank Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell