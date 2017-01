Diesel wieder günstiger / Der Preis für Benzin steigt dagegen weiter (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) -Trotz günstigerem Ölpreis und stärkerem Euro müssen Autofahrer fürBenzin mehr bezahlen als in der Vorwoche: Ein Liter Super E10 kostetlaut aktueller ADAC-Auswertung durchschnittlich 1,369 Euro, das istein Anstieg um 0,6 Cent.Diesel fiel dagegen wieder unter die 1,20-Euro-Marke und kostet imbundesdeutschen Durchschnitt 1,196 Euro. Das entspricht einemRückgang um 0,4 Cent. Damit vergrößert sich der Preisunterschiedzwischen Benzin und Diesel um einen Cent auf 17,3 Cent.Um den Wettbewerb am Kraftstoffmarkt zu fördern, solltenAutofahrer besonders preisbewusst tanken und gezielt die günstigstenTankstellen ansteuern. Auskunft über die aktuellen Kraftstoffpreisein Deutschland gibt es unter www.adac.de/tanken und in derSmartphone-App "ADAC Spritpreise".Diese Presseinformation und eine Grafik finden Sie online unterpresse.adac.de. Folgen Sie uns auch unter twitter.com/adac.Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationAndreas HölzelTel.: +49(0)89/7676-5387E-Mail: andreas.hoelzel@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell