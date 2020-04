Diesel an vielen Tankstellen unter 1 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Preis für Dieselkraftstoff ist am Dienstag in einigen Städten großflächig unter einen Euro gefallen.



Sowohl in Berlin als auch in Hamburg verlangte am Nachmittag mehr als die Hälfte der Tankstellen, die tagesaktuelle Daten an die Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt melden, weniger als einen Euro. Das geht aus einer Auswertung einer Seite des ADAC zurück, die auf den Daten der Markttransparenzstelle basiert.

Auch in München und Köln lagen einige Tankstellen unter der Schwelle von einem Euro, die klare Mehrheit verlangte dort allerdings mehr pro Liter Diesel.

Die Öl und Spritpreise sind in den vergangenen Monaten deutlich gesunken. Dazu trägt insbesondere die Corona-Krise bei, durch die die Nachfrage eingebrochen ist./ruc/DP/fba