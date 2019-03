Diesel teurer, Benzin billiger / Spanne zwischen beiden Sorten im Februar so gering wie zuletzt 2012 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

München (ots) -Für Autofahrer gab es beim Tanken im Februar gegenüber demVormonat weitere Preisverschiebungen. Wie die monatlicheMarktauswertung des ADAC zeigt, kostete ein Liter Super E10 imbundesweiten Durchschnitt 1,325 Euro, das sind 0,4 Cent weniger alsim Januar. Diesel verteuerte sich gegenüber Januar im Schnitt um 1,5Cent auf 1,253 Euro je Liter. Die Preisspanne zwischen beidenKraftstoffsorten verringerte sich auf 7,2 Cent pro Liter, imMonatsmittel der niedrigste Wert seit November 2012.Am teuersten war Benzin am Montag, 25. Februar. An diesem Tagkostete ein Liter Super E10 durchschnittlich 1,344 Euro je Liter. BeiDiesel wurde der Monatshöchststand mit 1,270 Euro am Sonntag, 24.Februar, erreicht.Am preiswertesten tankten Autofahrer zum Monatsbeginn. Am Freitag,1. Februar, musste man für einen Liter Super E10 im Durchschnitt1,308 Euro bezahlen. Diesel war am Samstag, 2. Februar, mit 1,238Euro je Liter am günstigsten.Informationen zum deutschen Kraftstoffmarkt gibt es unterwww.adac.de/tanken. Auskunft über die Spritpreise an den deutschenTankstellen bietet auch die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Mit dem ADAC Vorteilsprogramm günstiger tanken: ADAC Mitgliederbekommen einen Cent Rabatt pro Liter Kraftstoff - an jeder 5.Tankstelle in Deutschland. Alle Infos dazu unterwww.adac.de/mitgliedschaft/mitglieder-vorteilsprogramm.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell