Diesel rauf, Benzin runter / Preisdifferenz bei Kraftstoffen beträgt nur noch 14 Cent (FOTO)

München (ots) -Die Kraftstoffpreise in Deutschland haben sich gegenüber derVorwoche unterschiedlich entwickelt. Der Preis für Benzin ist leichtgefallen, der für Diesel hingegen etwas gestiegen. Wie die aktuelleAuswertung des ADAC zeigt, müssen Autofahrer für einen Liter SuperE10 im Tagesmittel 1,360 Euro bezahlen - ein Minus von 0,3 Centgegenüber vergangener Woche. Diesel kostet im Mittel derzeit 1,220Euro und damit 0,5 Cent mehr.Die Preisdifferenz zwischen beiden Kraftstoffsorten ist weitergeschmolzen und beträgt nur noch 14 Cent je Liter. Dem steht einSteuerunterschied von rund 22 Cent gegenüber. Je nach Tageszeitweichen die tatsächlichen Preise normalerweise erheblich von denTagesdurchschnittspreisen ab. Am günstigsten sind die Kraftstoffe inder Regel am späten Nachmittag. Auskunft über die aktuellenSpritpreise an den deutschen Tankstellen bietet die Smartphone-App"ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen gibt es zudem unterwww.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC e.V.Andreas HölzelTel.: (089) 7676-5387andreas.hoelzel@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell