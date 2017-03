Diesel kündigt plakative Touchscreen Smartwatch-Reihe an

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Mit den Anpassungsoptionen Möglichkeiten von Android Wear(TM) 2.0baut Diesel seine Position im Wearables-Markt ausBasel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Diesel On mischt die Uhrenwelterneut mit der Einführung einer brandneuen TouchscreenSmartwatch-Produktreihe auf. Diesel hatte Hybrid Smartwatches undTracker erstmalig im Herbst 2016 vorgestellt und erweitert für seinenpassionierten Kundenkreis nun das Wearable-Angebot um eineindividualistische, Motorsport-inspirierte Smartwatch mitganzflächigem Display.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/480954/Diesel_On_touchscreen_smartwatch___Photo.jpg"Wir haben die Smartwatch mit der für Diesel typischenGrundhaltung neu interpretiert und der klassischen Uhr einen TouchTechnologie verpasst, um ein neues digitales Accessoire zu kreieren",erklärt Andrea Rosso, Creative Director von Diesel Licenses. "DieIdee ist, in einer einzigen Uhr möglichst viele verschiedeneAusdrucksweisen zu vereinen, immer passend zur Stimmung desjeweiligen Moments - und immer mit einer ironischen Note".Diesel On kombiniert den rebellischen Geist der Marke mitWeltklasse-Technologie, eine einmalige Touchscreen Smartwatch, dieder Welt ein 'sich in der Masse verstecken gilt nicht' entgegenruft.Von der Konkurrenz hebt sich die Diesel On Touchscreen Smartwatch mitsieben starken, anpassbaren Zifferblatt-Optionen ab, die sich jeweilsauf hundertfache Weise modifizieren lassen. Einzigartige Effekte fürdie Zifferblätter verleihen dieser Uhr noch mehr Persönlichkeit, mitvisuellen Extras wie z. B. einem zersprungenen Screen, wenn eineprivate Benachrichtigung eingegangen ist, und spezifischenwetterbezogenen Filtern, die sich je nach Klima verändern.Diesel On Touchscreen Smartwatches sind mit sowohl iOS® als auchAndroid(TM) Phones kompatibel und laufen mit Qualcomm® SnapdragonWear(TM) 2100 Prozessor auf Googles Smartwatch-Plattform AndroidWear(TM) 2.0, für die Anbindung sorgt Bluetooth. Dank AndroidWear(TM) 2.0 verfügt die Diesel On Smartwatch über anpassbareZifferblätter, benutzerfreundliche Benachrichtigungen und Messaging,herunterladbare Drittanbieter-Apps und Hilfe vom persönlichen GoogleAssistenten. Diesel On bietet folgende Features:- Apps von Drittanbietern lassen sich schnell über den in die Uhrintegrierten Google Play(TM) Store herunterladen- Google Assistant wird unkompliziert durch Halten des An-Ausknopfsoder den gesprochenen Befehl "Ok Google" geweckt - so kann manAuskünfte zum Wetter erhalten, Erinnerungen einstellen undWegbeschreibungen anfordern, auch wenn man gerade keine Hand freihat- Frei anpassbare Zifferblätter, Farbkombinationen und Informationen,unabhängig davon, ob man ein iOS oder Android Phone hat- Sportlich bleiben mit Google Fit: Hier kann man Läufe, Radtouren,Krafttraining (z.B. Pull-ups und Push-ups) und mehr nachhalten- Auch Kalorienverbrauch, Tempo, Distanz und weitere Fitnesswertelassen sich messen- Zur Motivation beim Fitnesstraining kann man Musik direkt von derUhr (wenn sie über Smartphone oder Wi-Fi vernetzt ist) über dieGoogle Play Music App streamen- Individuelle Armbänder mit acht verfügbaren Optionen, darunterLeder, Silikon, Jeans und Leinen mit neuartigen Ziernähten undHardware-DetailsDie neue Diesel On Smartwatch Kollektion kommt in fünf übergroßenAusführungen, die die selbstbewusste Persönlichkeit des Trägersverkörpern, und wird ab 325 USD erhältlich sein.Die Diesel On Smartwatch Kollektion wird über Diesel.com sowie inausgewählten Boutiquen und Kaufhäusern zum Auftakt der Feriensaison2017 verfügbar gemacht.Android, Android Wear(TM), Google, Google Play(TM) und andereMarken sind Handelsmarken von Google Inc.Pressekontakt:Laura Batey(212) 453-2043Laura.Batey@fleishman.comOriginal-Content von: Diesel On, übermittelt durch news aktuell