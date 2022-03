Diesel kostete am 20. März 2022 durchschnittlich 2,16 Euro pro Liter / Statistisches Bundesamt veröffentlicht ab sofort Tagesdurchschnittspreise für Kraftstoffe an deutschen Tankstellen

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

WIESBADEN (ots) -Am 20. März 2022 lag der Tagesdurchschnittspreis für Diesel an der Tankstelle bei 2,16 Euro pro Liter (einschließlich aller gesetzlicher Abgaben). Am 20. Februar 2022, kurz vor Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine, hatte der Tagesdurchschnittspreis noch bei 1,66 Euro pro Liter gelegen. Für Super E5 lag der Preis am 20. März 2022 bei durchschnittlich 2,14 Euro, für Super E10 bei 2,09 Euro. Diese Preise hatten am 20. Februar 2022 noch bei 1,80 Euro pro Liter (E5) beziehungsweise 1,74 Euro pro Liter (E10) gelegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht ab sofort wöchentlich Tagesdurchschnittspreise für Diesel, E5 und E10 im Dashboard Deutschland. Diese Daten werden von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) beim Bundeskartellamt zur Verfügung gestellt. "Damit reagiert das Statistische Bundesamt auf den Bedarf nach aktuellen und zuverlässigen Daten zu Kraftstoffpreisen aus fachlich unabhängigen Quellen" sagte Dr. Georg Thiel, der Präsident des Statistischen Bundesamtes.Die Durchschnittspreise der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe basieren auf bundesweiten Preismeldungen von öffentlich zugänglichen Tankstellen. Derzeit melden knapp 15 000 und somit ein Großteil der in Deutschland existierenden Tankstellen Änderungen der öffentlichen Preise für die Kraftstoffe E5, E10 und Diesel in Echtzeit an die MTS-K. Die einzelnen Preise fließen gleichgewichtet in die Durchschnittspreisberechnung ein. Nicht enthalten in den Daten sind Preise von Kraftstoffen, die zu Sonderkonditionen angeboten werden, wie z.B. über Flottenkartenverträge.In einem ersten Schritt werden die Tagesdurchschnittspreise rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 veröffentlicht. Die Veröffentlichung wird zunächst wöchentlich erfolgen.Methodische HinweiseDie Preisentwicklung für Kraftstoffe, die im Verbraucherpreisindex für Deutschland abgebildet wird, basiert im Vergleich zu den Daten der MTS-K auf einer regional geschichteten repräsentativen Stichprobe. Dadurch kann es zu geringfügigen Abweichungen zu der Preisentwicklung kommen, die sich aus den gleichgewichteten Durchschnittspreisen der MTS-K ergibt.Weitere InformationenDer Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen wirken sich auf viele Bereiche in Gesellschaft und Wirtschaft aus. Auf einer Sonderseite haben wir Daten und Informationen dazu für Sie zusammengestellt.Die Durchschnittspreise der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe sind auch im Dashboard Deutschland (www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themenbereichen Wirtschaft und Finanzen sowie Gesundheit und Mobilität.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell