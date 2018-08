Diesel Und Der Zweifach Für Einen Grammy Nominierte DJ/Steve Aoki Gehen Uhren-partnerschaft Ein

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Zwei Nonkonformisten schließen sich zusammen und stellen die erstedurchsichtige Uhren-Kollektion vorMailand, Italien (ots/PRNewswire) - Einmal mehr will Diesel dieKonformität in Frage stellen und hat sich mit dem globalenSuperstart-DJ/Produzenten, Mode- und Tech-Entrepreneur Steve Aoki alsBotschafter für die Uhren der Marke Diesel bis ins Jahr 2019zusammengeschlossen. Zum Auftakt dieser Zusammenarbeit tritt Aoki alsdas Gesicht der ersten durchsichtigen Uhren-Kollektion von Dieselauf, die im Herbst 2018 auf den Markt kommen wird.Diesel gilt als Wächter des unkonventionellen bahnbrechendenGeistes und passt perfekt zur legendären Persönlichkeit von SteveAoki, der weithin für seine unvergleichbaren Musikauftritte undseinen intensiven Tourneezeitplan bekannt ist. Seit über zweiJahrzehnten wirkt Aoki als disruptive Kraft im Bereich der Musik,Mode, Tech und Lifestyle. Begonnen hatte seine Laufbahn mit einerPlattform für Rockbands und mit Partys in seinem Wohnzimmer,mittlerweile ist sein Unternehmen gewachsen und dazu gehört auch dieblühende Musiklabel- und Event/Lifestyle-Firma Dim Mak. Aoki hat sichals Folge seines unermüdlichen Arbeitseinsatzes und seiner kreativenEinstellung zu einem der prominentesten DJs/Produzenten in der ganzenWelt entwickelt und wird nun überall gefeiert."Steve legt niemals eine Pause ein! Er ist ständig auf sehrexperimentelle Weise unterwegs, und in dieser Hinsicht ist er derGesinnung von Diesel sehr ähnlich", sagt Andrea Rosso,Kreativdirektor für Diesel-Lizenzen. "Sein Stil und sein Sinn fürÄsthetik passen perfekt zum Design und zu den gegensätzlichenMerkmalen dieser Uhr mit ihrem neuen futuristischen Ansatz, der aufDurchsichtigkeit beruht. Wir sind überglücklich, dass wir ihn im Teamhaben."Für Herbst 2018 wird Diesel dem Status quo neue Gestalt verleihenund die erste gewagte Kollektion an blauen durchsichtigen Uhreneinführen. Die Idee stammt aus der Indigofärbung von Jeans, und dieblaue Durchsichtigkeit stellt einen natürlichen weiteren Schritt imDesign bei Diesel dar, denn die Marke ist in der Denim-Kultur festverwurzelt. Die neuen Uhrenstilrichtungen zeichnen sich durchcremefarbene klassische Effekte auf den Ziffernblättern aus,inspiriert wurden sie von der Denim-Versteppung. Durchsichtige Etuisund Uhrbänder, die von Blau in Kristallklar übergehen, ergänzen dieoriginelle Design-Idee."Mir gefällt es, den Gedanken der Zeit in Frage zu stellen. Ichmuss meine Tage meistern, beherrschen und das meiste aus ihnenmachen, und genau das ist es, was mich so sehr mit den Diesel-Uhrenverbindet", meint Aoki. "Es ist mir wichtig, sich Leidenschaftenhinzugeben und Konventionen zu hinterfragen, und das ist, was Dieseltut und darstellt. Ich bin dankbar, dass mir die Marke eine Plattformzur Verfügung stellt, über die ich meinen persönlichen Stil zumAusdruck bringen und weltweit die Marke vorstellen kann."Die Uhren-Kampagnen von Diesel für das Jahr 2018 mit Steve Aokiwurden vom berühmten französischen Fotografen und HerausgeberPhilippe Jarrigeon aufgenommen und von Justin Lynn gestylt. Dieglobale mehrere Millionen schwere Kampagne für verschiedeneUhrenklassen wird das ganze Jahr über laufen.Die neuen blauen durchsichtigen Uhren von Diesel werden inausgewählten Geschäften und auf diesel.com/watches(https://shop.diesel.com/watches/) ab Anfang August 2018 erhältlichsein.Über DieselDiesel ist eine innovative internationale Lifestyle-Marke undstellt eine umfassende Kollektion an Jeans, Bekleidung und Zubehörher. Seit der Gründung im Jahr 1978 hat sich Diesel von einemführenden Vorreiter im Denim-Bereich zu einem hochwertigen Anbieterbei Freizeitbekleidung entwickelt und gilt nun als wahre Alternativezum etablierten Luxusmarkt. Obwohl Diesel über die Jahre gewachsenist, hat sich die Philosophie nicht verändert. Das Unternehmen willeine Marke sein, die Leidenschaft, Individualität undSelbstentfaltung präsentiert.Über Steve AokiSTEVE AOKI ist ein zweifach für einen Grammy nominierterProduzent/DJ und Gründer der richtungsweisendenEvents/Lifestyle-Firma und Bekleidungslinie Dim Mak. Er istStilpräger, Entertainer, Designer, Entrepreneur und Philanthrop. ImJahr 2012 gründete er THE AOKI FOUNDATION, deren vorrangiger Zweck inder Unterstützung von Einrichtungen in der Hirnforschung besteht. Inmusikalischer Hinsicht ist Aoki für seine Kollaborationen bekannt,die unterschiedlichste Stilrichtungen umfassen, angefangen von BTSbis hin zu Migos, Linkin Park, Louis Tomlinson (One Direction) undviele mehr. Sein Debüt-Album wurde für einen Grammy in der KategorieBest Electronic/Dance Album nominiert. Die nachfolgenden Albums NeonFuture I und Neon Future II wurden mit Gold ausgezeichnet. 2017 hatAoki Kolony (über Dim Mak Records / Ultra Records) veröffentlicht,das als Nummer 1 in den Electronic Album Charts debütierte und seinenersten kompletten Schritt in die Rap-Musik darstellte. Vor Kurzem gabAoki seine Singles "Azukita" mit Daddy Yankee, Elvis Crespo und Playn Skillz und "Pretender" mit AJR und Lil Yachty heraus. Seine zweiteGrammy-Nominierung erfolgte in der Kategorie Best Music Film für denOriginal-Netflix-Dokumentarfilm "Schlafen kann ich noch, wenn ich totbin" aus dem Jahr 2016. 