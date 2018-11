Diesel-Spitzentreffen bei Scheuer dauert an

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BERLIN (dpa-AFX) - Das Spitzentreffen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit Top-Managern der deutschen Autoindustrie dauert an.



Unklar war, ob es am Donnerstagvormittag bei den Verhandlungen im Verkehrsministerium in Berlin über Hardware-Nachrüstungen bei älteren Dieselautos bereits zu Fortschritten gekommen ist.

Hardware-Nachrüstungen sind Teil des neuen Maßnahmenpakets der Koalition für bessere Luft in Städten mit dem Ziel, weitere Diesel-Fahrverbote zu verhindern. Allerdings weigerten sich die Hersteller bisher, die vollen Kosten zu übernehmen, wie die Regierung es fordert.