Diesel-Paket: Die Hersteller müssen jetzt liefern / Genehmigungsrechtliche Voraussetzungen schnellstmöglich umsetzen / Fahrverbote müssen verhindert werden

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) - Der Bund hat endlich den Weg fürHardware-Nachrüstungen frei gemacht, das ist ein sehr gutes Signalfür die Verbraucher und ein wichtiger Schritt hin zu besserer Luft inden Städten. Die angekündigten genehmigungsrechtlichenVoraussetzungen für die Nachrüstung sollten jetzt schnellstmöglichgeschaffen werden, damit es vorangeht."Der Ball liegt nun ganz klar im Feld der Industrie - dieHersteller müssen jetzt liefern. Erst wenn deren Angebote verbindlichauf dem Tisch liegen, wissen die Verbraucher, was die Beschlüsse derKoalition tatsächlich wert sind. Denn es darf nicht sein, dass dieVerbraucher, die sich trotz Prämien kein neues Auto leisten können,auf den Kosten der Nachrüstung sitzen bleiben", so ADAC Vizepräsidentfür Verkehr, Ulrich Klaus Becker.Eine gute Nachricht für alle betroffenen Autofahrer am heutigenTag ist außerdem die vorgesehene Regelung, dass es keine BlauePlakette geben wird, und dass neben Euro-6-Diesel-Pkw auch besonderssaubere Fahrzeuge (<270 Mikrogramm NOx) grundsätzlich vonFahrverboten ausgenommen werden sollen - egal ob nachgerüstet odermit Update, egal ob Euro 4 oder 5. Auch hier steckt der Teufel nochim Detail: Vom zugrunde liegenden Messverfahren ist abhängig, welcheFahrzeuge diese Hürde tatsächlich nehmen werden.Generell setzt sich der ADAC seit Langem dafür ein, dass allesinnvollen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die Luft in unserenStädten sauberer zu machen und Fahrverbote möglichst zu vermeiden. Zudiesem Maßnahmenbündel gehören Nachrüstungen ebenso wieSoftware-Updates oder Flottenwechsel. Für den ADAC als großenMobilitätsclub ist wichtig, dass die Menschen in Deutschland jetzt soschnell wie möglich Sicherheit bekommen, dass sie mit ihrenDiesel-Fahrzeugen auch künftig uneingeschränkt mobil sein können.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell