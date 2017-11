Diesel-Gipfel: Fahrverbote müssen vermieden werden

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bonn (ots) - Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in Ballungsgebietenmüssen nach Ansicht des Zentralverbands DeutschesKraftfahrzeuggewerbe (ZDK) generell vermieden werden. Anlässlich desheutigen Diesel-Gipfels in Berlin betonte ZDK-Präsident JürgenKarpinski, dass auch die Verkehrspolitik der Kommunen im Hinblick aufMaßnahmen zur Luftreinhaltung auf den Prüfstand gehöre. "Grüne Welleund ein gleichmäßiger Verkehrsfluss bringen eine Reduktion derStickoxidemissionen um fast ein Drittel", so Karpinski. Darüberhinaus sei es sinnvoll, die Elektrifizierung des öffentlichenkommunalen Nahverkehrs sowie daneben die Nachrüstung vonDiesel-Bussen zu fördern. Keinesfalls dürften Millionen Berufspendlerund Dieselfahrer in ihrer individuellen Mobilität eingeschränktwerden. Mit dem aktuell zu beklagenden Werteverfall gebrauchterDiesel seien die Halter dieser Fahrzeuge schon gestraft genug undAutomobilhändler dadurch teilweise existenziell bedroht, soKarpinski.Der ZDK-Präsident erneuerte die Verbandsforderung einer nationalenNachrüst-Verordnung für ältere Diesel-Pkw und Kleintransporter. Esmüssten nun schnellstmöglich die rechtlichen Rahmenbedingungen fürdie Hersteller dieser Systeme geschaffen werden. Außerdem sprach sichKarpinski für die Förderung eines solchen Nachrüstungsprogramms durchden Bund aus, wie dies schon erfolgreich bei Dieselpartikelfilterngeschehen sei.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell