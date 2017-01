Diesel-Fahrzeuge verlieren weiter Marktanteile in Frankreich

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

PARIS (dpa-AFX) - Diesel-Autos haben in Frankreich im vergangenen Jahr weiter Marktanteile verloren.



52 Prozent der neuzugelassenen Autos wurden mit Dieselmotoren angetrieben. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als im Jahr 2015, wie der französische Automobilverband CCFA am Montag in Paris mitteilte. Vor vier Jahren waren noch mehr als 70 Prozent der Neuwagen in Frankreich Diesel-Fahrzeuge. Das Land hatte Diesel über Jahre bei den Steuern bevorzugt. Vor dem Hintergrund des VW -Abgasskandals und der Feinstaub-Debatte begann die Regierung aber, diese Vorteile etwas zu reduzieren.

Elektroautos konnten leicht zulegen, lagen aber nur bei etwas mehr als einem Prozent der gut zwei Millionen Neuwagen. Hybrid-Fahrzeuge kamen auf 2,9 Prozent (3,2 Prozent in 2015). Insgesamt konnte der französische Automarkt um 5,1 Prozent zulegen./sku/DP/stb