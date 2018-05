Diesel-Fahrverbote für saubere Luft auch für Euro 5 Diesel in 2018 nicht mehr aufzuhalten - Schriftliche Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts liegt vor und ist eindeutig

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe fordert zuständige Behördenauf, Diesel-Fahrverbote in Luftreinhaltepläne unverzüglichaufzunehmen und vorzubereiten - Urteil verdeutlicht:Gesundheitsschutz hat Vorrang - Bund muss für einheitliche Regelungsorgen - Klage der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik vor demEuGH erhöht ebenfalls den Druck und zeigt die Dringlichkeit vonMaßnahmen für "Saubere Luft" - DUH wird in ihren laufendenKlageverfahren die "Saubere Luft" in 28 Städten durchsetzen -DUH-Geschäftsführer Resch: "Grundsatzurteil von Leipzig wird dieVerkehrswende in deutschen Städten weg vom Auto und hin zu Bus undBahn beflügeln"Das Bundesverwaltungsgericht hat am 27.2.2018 mit seinenGrundsatzurteilen für "Saubere Luft" Diesel-Fahrverbote als zulässigerklärt. Nun liegt die schriftliche Urteilsbegründung vor. Darausgeht eindeutig hervor, dass Fahrverbote zur Einhaltung derStickstoffdioxidgrenzwerte schon jetzt zulässig und erforderlichsind.Das Bundesverwaltungsgericht differenziert wie folgt: Fahrverboteauf den Hauptverkehrsstraßen sind ohne Übergangsfrist für alleDieselfahrzeuge (bis einschließlich Euro 5) schon jetzt zulässig.Dies gilt ebenfalls für Fahrverbote, die in einer gesamten Umweltzonegelten, soweit es alle Dieselfahrzeuge angeht, die schlechter alsEuro 5 (insbesondere solche der Euro 4) sind.Im Ergebnis bedeutet dies, dass die von Grenzwertüberschreitungenbetroffenen Städte schon jetzt weitgehende Fahrverbote verhängenkönnen. Dies ist rechtlich auch zwingend erforderlich, wenn dasDiesel-Fahrverbot die einzig geeignete Maßnahme zurschnellstmöglichen Einhaltung der Grenzwerte ist, es also keineandere Maßnahme gibt, mit der der Grenzwert ebenso schnelleingehalten werden kann.Das Bundesverwaltungsgericht hat damit seine in der mündlichenUrteilsbegründung dargelegte Rechtsauffassung nochmals präzisiert. Sowurde insbesondere klargestellt, dass es für streckenbezogeneFahrverbote keiner Übergangsfristen bedarf. Die Richter schreibenhierzu: "Derartige Einschränkungen gehen ihrer Intensität nach nichtüber sonstige straßenrechtlich begründete Durchfahrt- undHalteverbote hinaus, mit denen Autofahrer stets rechnen und die siegrundsätzlich hinnehmen müssen."Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert die zuständigen Behördenauf, für alle Städte, die unter einer zu hohen Belastung mit demDieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2) in der Atemluft leiden,Diesel-Fahrverbote umgehend in die Luftreinhaltepläne aufzunehmen undnoch in 2018 umzusetzen. Die gewonnenen Klagen der DUH zur Einhaltungder Luftqualitätsgrenzwerte in Düsseldorf und Stuttgart waren denUrteilen des Bundesverwaltungsgerichts vorausgegangen.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Die nunvorliegende Urteilsbegründung bedeutet für alle von zu hohen Wertendes Dieselabgasgifts Stickstoffdioxid (NO2) betroffenen Städte nundie Aussperrung aller Diesel-Pkw bis einschließlich der AbgasstufeEuro 5. In wieweit Euro 6 Diesel mit behördlich festgestellterBetrugssoftware ebenfalls unter die ab sofort möglichen Fahrverbotefallen, werden wir ebenfalls vor Gericht klären lassen. Dieses Urteilist ein Debakel für die amtierende Bundesregierung, die sicheinseitig für die Profitinteressen der Autokonzerne einsetzt und 10Millionen Besitzer von Betrugs-Diesel-Pkw alleine lässt. Und diedurch ihre Weigerung, diese Fahrzeuge auf Kosten der verantwortlichenHersteller nachrüsten zu lassen, den Wertverlust und dieDiesel-Fahrverbote zu verantworten hat."Die DUH fordert die Bundesregierung auf, einen 180-Grad-Schwenk inihrer Verbraucher- und Luftreinhaltepolitik zu machen. Genauso wie esdie amerikanische Umweltbehörde EPA zusammen mit demJustizministerium in Washington gegenüber VW, Audi und Porsche in denUSA durchgesetzt hat, müssen die betrogenen Dieselkunden hierzulandeentschädigt und ihre Fahrzeuge so nachgerüstet werden, dass dieAbgasgrenzwerte auf der Straße und nicht nur im Labor eingehaltenwerden. Verweigert die Industrie weiter diese technische Nachrüstung,so müssten die Hersteller die Fahrzeuge zurücknehmen und denKaufpreis erstatten."Das Grundsatzurteil von Leipzig ist Aufforderung und Chancezugleich, die notwendige Verkehrswende in unseren Städtenvoranzubringen. Wir brauchen weniger Autos und dafür mehr Busse undBahnen in den Städten", so Resch.Wie dringlich der Handlungsdruck ist, hat die EU-Kommission mitihrer gestern eingereichten Klage gegen die BundesrepublikDeutschland vor dem Europäischen Gerichtshof wegen anhaltenderÜberschreitung der NO2-Grenzwerte deutlich gemacht. Die Klage isteine schallende Ohrfeige für die Bundesregierung, die ihre Bemühungenbislang darauf konzentriert hat, der Automobilindustrie keinerleiLasten aufzuerlegen.Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in dem Verfahren vertretenhat, sagt: "Die Gerichte aller noch anhängiger Verfahren haben aufdie heute eingegangene Urteilsbegründung gewartet. Wir werden diesenoch heute in allen anderen von uns geführten Klageverfahrenübersenden und gehen davon aus, dass es in vielen Fällen schnell zumündlichen Verhandlungen und Entscheidungen kommen wird. Konkret istdamit bis zum Herbst in Stuttgart, München, Frankfurt, Wiesbaden,Darmstadt und Aachen zu rechnen. Andere Städte werden in denkommenden Wochen folgen."Die internationale Nichtregierungsorganisation ClientEarthunterstützt die Klagen der DUH. Rechtsanwalt Ugo Taddei vonClientEarth sagt: "Unmittelbar nach dem Deutschland gestern von derEU-Kommission beim Europäischen Gerichtshof wegen seines Versagens inder Luftreinhaltepolitik angeklagt wurde, verurteilt nun auch dasoberste deutsche Verwaltungsgericht die mangelhafte nationaleLuftreinhaltepolitik der deutschen Bundesregierung. Das Urteil machtunmissverständlich klar, dass Behörden vor Ort Fahrverboteaussprechen können und werden, wenn die Luftbelastung gefährlich hochist. Die zuständigen Behörden auf allen Ebenen müssen diese Maßnahmedaher umsetzen, um die Menschen vor den giftigen Abgasen zu schützen.Mit ihrer Blockadehaltung verhindern Kanzlerin Merkel undVerkehrsminister Scheuer eine Verbesserung der Situation.Entschlossenes Handeln zur Reduktion der Verschmutzung durchDieselemissionen würde auch die erforderlichen Anreize in derIndustrie auslösen, saubere Technologien zu entwickeln."Derzeit führt die DUH in 28 Städten, in denen derJahresmittelgrenzwert für NO2 überschritten wird, Klageverfahren für"Saubere Luft".Hintergrund: Leitsätze Urteil Düsseldorf1. Erweist sich ein auf bestimmte Straßen oder Straßenabschnittebeschränktes Verkehrsverbot für (bestimmte) Dieselfahrzeuge als dieeinzig geeignete Maßnahme zur schnellstmöglichen Einhaltung derStickoxid-Grenzwerte, verlangt Art. 23 Abs. 1 Unterabs. 2 derRichtlinie 2008/50/EG, diese Maßnahme zu ergreifen.2. Die Anordnung eines Verkehrsverbots muss dem Grundsatz derVerhältnismäßigkeit entsprechen. Ein streckenbezogenes Verbot für(bestimmte) Dieselfahrzeuge geht seiner Eingriffsintensität nachnicht über straßenverkehrsrechtlich begründete Durchfahr- undHalteverbote hinaus, mit denen Autofahrer und Anwohner stets rechnenund die sie grundsätzlich hinnehmen müssen. Sondersituationen,insbesondere für Anwohner, ist durch Ausnahmeregelungen Rechnung zutragen.Links:Schriftliche Urteilsbegründung Düsseldorf:http://l.duh.de/p180518aSchriftliche Urteilsbegründung Stuttgart: http://l.duh.de/p180518aPressemitteilung vom 27.2.2018 "Deutsche Umwelthilfe erwirktGrundsatzurteil für die "Saubere Luft" in unseren Städten -Dieselkonzerne müssen alle Betrugsdiesel technisch nachrüsten":http://l.duh.de/p180227Pressemitteilung vom 29.3.2018 "Deutsche Umwelthilfe reicht elfweitere Klagen für "Saubere Luft" ein - Klageverfahren damit in 28deutschen Städten zum Dieselabgasgift NO2": http://l.duh.de/p180329Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deProf. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt, Geulen & Klinger Rechtsanwälte030 8847280, 0171 2435458, klinger@geulen.comUgo Taddei, Rechtsanwalt ClientEarth0032 2 808 4323, utaddei@clientearth.orgEllen Baker, Kommunikationsmanager ClientEarth0044 203 030 5951, ebaker@clientearth.orgDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell